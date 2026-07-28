Reggina, ufficiale un altro under: arriva dal Lecce

Dopo Specker e Fazio, altro Under per la Reggina, il terzo di giornata. Dal Lecce arriva Andrea Palmieri, classe 2008. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Palmieri. Il terzino sinistro classe 2008, nativo di Ostuni, si è messo in luce nell’Under 18 del Lecce, mettendo a referto, nell’ultimo biennio, cinquantanove presenze, quattro reti e tre assist vincenti tra campionato e coppa Italia. Al suo attivo anche otto presenze nel campionato di Primavera 1, sempre con i giallorossi. Ad Andrea un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Questi i movimenti di mercato ufficiali: