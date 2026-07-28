Reggina, terzo annuncio di giornata: arriva un giovane dalla Juventus

Terzo annuncio di giornata per la Reggina. Dopo i big Alma e Rotulo, ecco un giovane dalla Juventus: Stefano Specker. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Specker, proveniente dalla Juventus FC” si legge nella nota del club. “Il terzino destro italo-svizzero classe 2008, nativo di Novara, ha collezionato tre presenze nell’Italia Under 15 e nelle ultime due stagioni ha indossato le maglie di Juventus Under 17 e Genoa Under 18. Prima di trasferirsi in prestito nel club ligure, nel luglio dello scorso anno ha firmato il suo primo contratto da professionista con i bianconeri. A Stefano un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Sono sette gli annunci in due giorni, oltre a qualche confermato (pochissimi, ma si attendono le indicazioni di Marchionni). La rosa comincia a prendere forma, ma siamo solo all’inizio.