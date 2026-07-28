Reggina, super colpo a sorpresa a centrocampo: ritorna Simone Franchini, una vita in Serie C

La Reggina non si ferma letteralmente più. E ufficializza in serata l’ottavo giocatore di giornata. Un Over. E che Over. Nome a sorpresa, non emerso nelle indiscrezioni di queste settimane e questi giorni, ma lavorato sotto traccia dal DS Romairone. Si tratta di Simone Franchini, centrocampista classe 1998 scuola Sassuolo che ritorna in amaranto dopo sette anni. Per lui una vita in Serie C, da titolare. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Franchini, il quale raggiungerà mister e nuovi compagni in ritiro” si legge nella nota.

“Il centrocampista nativo di Modena, nella passata stagione al Guidonia, ha già indossato i colori amaranto nel campionato di C 2018/2019, collezionando trentadue presenze e realizzando una rete, decisiva ai fini della vittoria contro il Siracusa. Dopo la trafila nelle giovanili del Sassuolo, club con il quale è cresciuto calcisticamente, il classe 1998 ha sempre militato in categorie professionistiche, vestendo anche le maglie di Ternana, Piacenza, Cesena, Ravenna, Monterosi Tuscia, Padova, Pescara e Gubbio. Al suo attivo anche una presenza in Europa League, nel 2016/2017). A Simone un caloroso bentornato nella famiglia amaranto”.

Quattro ufficialità ieri e otto oggi, comincia a venire lo scheletro della squadra, specie dalla cintola in su. Abonckelet e Franchini già una super coppia tutta centimetri e gamba per il centrocampo, ma ovviamente non è ancora finita. Con Rotulo ago della bilancia tra mezz’ala e trequarti, si tratta di un reparto veramente importante per la categoria.