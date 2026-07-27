Reggina, si parte: sorrisi, abbracci, firme e test medici. Le immagini del primo giorno di raduno | VIDEO

Primo giorno operativo della stagione 2025-2026 per la Reggina. Primo giorno ufficiale dell’era Lotito per quanto riguarda i giocatori. Alcuni riconfermati, pochi, diversi nuovi arrivi, i primi di una lunga serie. Oggi il neo mister Marchionni e alcuni giocatori si sono ritrovati al Sant’Agata per il primo giorno di raduno: è tempo di test medici, fino a mercoledì, poi si parte in ritiro in Nord Italia. Saranno, questi, anche i giorni in cui arriveranno altri annunci di nuovi innesti, dopo quelli di oggi: nell’ordine Abonckelet, De Mori, Toscano e Guida. Altri verranno valutati dall’allenatore in corso d’opera.

Il raduno si svolgerà a porte chiuse, ma il club ha informato i tifosi attraverso un breve reel sui social. Si vedono Marchionni e il DS Romairone sorridenti con alcuni confermati (Laaribi) e con i nuovi. Poi sorrisi, abbracci, firme. Di seguito il video.