Reggina, ora fioccano le ufficialità: l’annuncio del club sul raduno

Ora, come già annunciato su StrettoWeb, fioccano le ufficialità in casa Reggina. Ufficializzati il DS Romairone e il tecnico Marchionni, è arrivata anche la comunicazione sul raduno. Qualche giorno fa sono partite le lettere di convocazione ai giocatori, che si ritroveranno domani al Sant’Agata. Dopo test medici avrà inizio il ritiro, in altra località.

“AS Reggina 1914 rende noto che nella giornata di domani, lunedì 27 luglio, staff tecnico e calciatori si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata, per dare il via alla stagione 2026/2027. I calciatori convocati verranno sottoposti a visite mediche e test atletici fino a mercoledì 29 luglio, il raduno si svolgerà a porte chiuse” si legge nella nota.