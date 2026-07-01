Reggina, Minniti saluta tutti ma si dimentica di qualcuno. La replica: “significa che non ho dovuto chiedere favori a nessuno”

Maurizio Albanese, responsabile della biglietteria e dello store della Reggina, ha voluto fare alcune precisazioni rispetto ai saluti e ai ringraziamenti dell’ex Presidente Virgilio Minniti. Tra i saluti, Albanese non c’è. Quest’ultimo ha notato la sua assenza e ha deciso di intervenire pubblicamente, con una storia Instagram, in modo un po’ stizzito. Va precisato che Albanese non fa mai il nome di Minniti, ma il riferimento è chiaro, considerando il fatto che sia stato l’ultimo – cronologicamente – ad aver salutato pubbicamente.

“Buongiorno a tutti. Leggo i messaggi di saluto di chi va via e noto, con piacere, di non essere tra i ringraziamenti. Per qualcuno potrebbe essere un dispiacere; per me, invece, è motivo di orgoglio” ha detto. “Significa che ho sempre svolto il mio lavoro con ONESTÀ, correttezza e senza dover cercare favori o compiacere nessuno. Preferisco essere ricordato per la mia integrità piuttosto che per appartenenze o convenienze. La stima delle persone perbene vale molto più di qualsiasi saluto di circostanza. Buona giornata” ha aggiunto.