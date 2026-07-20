Reggina, Lotito ufficializza il DS Romairone e (quasi) l’allenatore Marchionni

Non era più un mistero, ma ora c’è anche l’ufficialità, totale e parziale: la Reggina ha il suo nuovo allenatore e il suo nuovo Direttore Sportivo. Si tratta di Marco Marchionni e Giancarlo Romairone. Ad ufficializzarli, nella conferenza stampa odierna, il nuovo patron Claudio Lotito, presente al Granillo per illustrare il nuovo progetto amaranto. Marchionni ha una carriera importante da calciatore e “una promozione e mezza” da allenatore: in C col Novara e anche col Ravenna, ma solo dopo ripescaggio. Per Romairone, un passato importante come dirigente, anche a Bari e – in questi anni – alla Lazio. I due si muovono già da tempo sotto traccia per gli aspetti tecnici, ora c’è anche l’ufficialità.

“Non so se il direttore ha fatto sottoscrivere il contratto, ma l’allenatore c’è. E’ individuato. Già si sta pensando alla squadra, abbiamo messo in piedi una rosa copiosa di giocatori. Ho trovato una grande disponibilità da parte loro, sia per la mia presenza sia per la piazza di Reggio”.