Reggina, guarda chi si rivede: Giovanni Fabbian torna a Reggio Calabria, passeggiata in centro e FOTO dal Lungomare

Un anno bello, intenso, ricco di gioie e anche dolori. Per lui, molte più le gioie. E anche per i tifosi della Reggina, abituati ad esultare per ogni suo gol. Giovanni Fabbian ha lasciato un bel ricordo sullo Stretto, coinciso con la stagione migliore della storia amaranto da 15 anni a questa parte. Calcisticamente parlando, si intende. Non un’annata qualunque, per il giovane centrocampista, autore di 8 reti nonostante giocasse da mezz’ala. Era 20enne, allora, alla prima coi Prof. Un successone, grazie a chi di gol se ne intendeva: Pippo Inzaghi, che lo guidava dalla panchina.

E che non fosse stata una stagione qualunque, per il giocatore, lo dimostra il fatto che Fabbian non abbia affatto dimenticato Reggio Calabria, città a cui è rimasto legato. E infatti ci è tornato. Questo pomeriggio, il calciatore, ora alla Fiorentina dopo due anni al Bologna, è stato in centro città, come si evince dalle foto postate dal Lungomare. Un aperitivo in un lido cittadino con la famiglia, una foto accanto a un motorino e poi una immagine della Via Marina con la scritta “Reggio Calabria” accanto a un cuore. Fabbian ha dato tanto a Reggio Calabria, per la Reggina, ma la città – evidentemente – ha ricambiato bene, accogliendolo come sol lei sa fare. E oggi ne raccoglie i frutti.