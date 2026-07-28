Reggina, ennesimo Under di giornata: ufficiale anche Runza

Difensore utilizzabile sia al centro che a destra della retroguardia, il classe 2007 nativo di Catania ha disputato la scorsa stagione nelle fila del Milazzo

Ernesto Runza
Foto Reggina 1914

Ennesimo Under di giornata per la Reggina, che ufficializza anche un classe 2007, il giovane Runza proveniente dal Ravenna. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Runza, proveniente dal Ravenna FC. Difensore utilizzabile sia al centro che a destra della retroguardia, il classe 2007 nativo di Catania ha disputato la scorsa stagione nelle fila del Milazzo, realizzando i primi due gol della propria carriera. In precedenza, le esperienze nei settori giovanili di Catania, Sampdoria e Palermo. Ad Ernesto un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Questi i movimenti di mercato ufficiali:

  • Portieri:
  • Difensori: Edoardo De Mori (in prestito dal Novara), Lorenzo Jeremie Fazio (in prestito dal Genoa).
  • Esterni: Filippo Toscano (in prestito dal Genoa), Stefano Specker (in prestito dalla Juventus), Andrea Palmieri (definitivo).
  • Centrocampisti: Mady Abonckelet (definitivo), Riccardo Rotulo (definitivo).
  • Attaccanti: Michele Guida (definitivo), Giuliano Alma (definitivo).
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