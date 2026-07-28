Reggina, ennesimo Under di giornata: ufficiale anche Runza

Ennesimo Under di giornata per la Reggina, che ufficializza anche un classe 2007, il giovane Runza proveniente dal Ravenna. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Runza, proveniente dal Ravenna FC. Difensore utilizzabile sia al centro che a destra della retroguardia, il classe 2007 nativo di Catania ha disputato la scorsa stagione nelle fila del Milazzo, realizzando i primi due gol della propria carriera. In precedenza, le esperienze nei settori giovanili di Catania, Sampdoria e Palermo. Ad Ernesto un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.
Questi i movimenti di mercato ufficiali:
- Portieri:
- Difensori: Edoardo De Mori (in prestito dal Novara), Lorenzo Jeremie Fazio (in prestito dal Genoa).
- Esterni: Filippo Toscano (in prestito dal Genoa), Stefano Specker (in prestito dalla Juventus), Andrea Palmieri (definitivo).
- Centrocampisti: Mady Abonckelet (definitivo), Riccardo Rotulo (definitivo).
- Attaccanti: Michele Guida (definitivo), Giuliano Alma (definitivo).