Reggina, ennesimo Under di giornata: ufficiale anche Runza

Ennesimo Under di giornata per la Reggina, che ufficializza anche un classe 2007, il giovane Runza proveniente dal Ravenna. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Runza, proveniente dal Ravenna FC. Difensore utilizzabile sia al centro che a destra della retroguardia, il classe 2007 nativo di Catania ha disputato la scorsa stagione nelle fila del Milazzo, realizzando i primi due gol della propria carriera. In precedenza, le esperienze nei settori giovanili di Catania, Sampdoria e Palermo. Ad Ernesto un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Questi i movimenti di mercato ufficiali: