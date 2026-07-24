Reggina, dopo il Granillo si passa al Sant’Agata: proseguono i lavori della Castore | FOTO

Dal Granillo al Sant’Agata, dal Sant’Agata al Granillo, dal Granillo al Sant’Agata. Le due strutture cittadine, abbandonate da mesi, tornano all’attenzione di Reggio Calabria in vista della nuova stagione della Reggina. Cambiata l’Amministrazione Comunale, e cambiata anche la proprietà della Reggina, il Sindaco Cannizzaro vuole consegnare a Claudio Lotito due impianti in salute. Com’è noto, lo stadio è del Comune e il centro sportivo della Metrocity. Proprio il Sant’Agata è alle prese con i lavori degli operai della ditta Castore. L’obiettivo è ridare decoro alla struttura, che dovrà tornare pienamente a disposizione della squadra appena inizierà il campionato. A corredo dell’articolo, alcune immagini dei lavori.