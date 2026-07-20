Reggina, come si fa per la multiproprietà? Lotito allo scoperto

Claudio Lotito è uscito allo scoperto in merito alla questione multiproprietà tra Reggina e Lazio. Avendo acquisito il club amaranto, e mantenendo la proprietà della società biancoceleste, subentrerebbe il problema in caso di raggiungimento dei professionisti da parte della Reggina. Rispondendo a una domanda specifica nella conferenza stampa odierna, Lotito ha risposto così: “Intanto portiamo a casa il risultato in questo campionato. Quella norma fu cambiata, purtroppo, non per Claudio Lotito. Avere due squadre non cambia nulla. La doppia proprietà tutela l’aspetto sportivo: valorizzi le squadre e i territori.

“Se vediamo quello che succede in Europa, quante multiproprietà ci sono in Europa? In Europa c’è già questa indicazione. E’ un tema di politica sportiva. Dobbiamo ripensare al calcio con queste logiche. Io non prometto nulla, vivo alla giornata. A me interessa risolvere il problema quest’anno, poi vedremo per il futuro. Quella di togliere la multiproprietà è stata una visione miope”.