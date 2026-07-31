Reggina, chi è Stefano Specker? L’under di qualità talentino della Juventus

La Reggina continua a costruire la propria rosa con l’obiettivo, fin troppo scontato, di dominare (finalmente) la Serie D con una vera corazzata e raggiungere la promozione neanche mai sfiorata in 3 anni con Ballarino. Soffia un vento nuovo sullo Stretto, Claudio Lotito ha dettato la linea: colpi da novanta, budget importante, qualità anche nei giovani. Quest’ultimo aspetto lo descrive perfettamente Stefano Specker, terzino destro classe 2008 preso in prestito dalla Juventus, dopo la positiva esperienza al Genoa.

Il profilo tecnico di Stefano Specker

Stefano Specker è un difensore, di ruolo terzino, gioca a destra ed è di piede destro. Giocatore molto dinamico, bravo nell’uno contro uno, ma con un occhio attento alla marcatura nonostante la propensione offensiva dei terzini moderni. Ha personalità in fase di costruzione, buone doti fisiche ed è abbastanza costante nel rendimento.

La carriera di Stefano Specker

Nato a Novara l’1 gennaio 2008, di nazionalità italo-svizzera, Specker si è messo in luce nei Pulcini della Juventus nella stagione 2018-2019, dimostrando subito continuità e voglia di apprendere e migliorare. Tre anni più tardi si è messo in luce nell’U15 totalizzando 24 presenze, poi ha continuato la trafila delle giovanili bianconere tra U16 e U17.

Nel 2024-2025 ha disputato un’ottima stagione con la formazione allenata da Matteo Cioffi, raccogliendo 21 presenze in campionato condite da un assist e dalla partecipazione alla Fase Finale del torneo.

Sotto la guida di mister Cioffi, il 28 agosto 2024, in Georgia, ha vinto il trofeo della Daraselia Cup; il 5 maggio 2025, in Ungheria, ha cinto la Puskás Suzuki Kupa, battendo in finale l’Honved.

La maglia azzurra

Dopo essersi messo in luce con le giovanili bianconere, per Stefano Specker è arrivata la chiamata della Nazionale. Il difensore ha collezionato 3 gettoni di presenza con l’Italia U15. L’esordio è datato 28 febbraio, amichevole contro la Spagna nella quale è partito titolare ed è rimasto in campo per 50 minuti. Successivamente, sempre in amichevole contro la Spagna, ha giocato altri 18 minuti. Nelle successive amichevoli contro la Polonia, Specker è rimasto in campo un tempo nella seconda partita.

Il primo contratto da professionista e l’avventura al Genoa

Nell’estate 2025 Specker ha firmato il primo contratto da professionista con la Juventus che ha scelto di dargli fiducia. Successivamente, è arrivato il prestito all’Under 18 del Genoa per concedergli minuti e continuità. All’ombra della Lanterna, Specker ha collezionato 26 presenze complessive, 1 gol contro il Lecce e un assist, oltre a una chiamata con il Genoa Primavera.

Nuova pagina: la Reggina

Di ritorno alla Juventus, il terzino è pronto a indossare la maglia della Reggina per confrontarsi con il campionato di Serie D, accumulare minuti e fare esperienza in un campionato tosto e con una squadra ambiziosa. Specker occuperà un prezioso slot di under e, se dovesse dimostrare le ottime prospettive, potrebbe anche proseguire la sua avventura con la Reggina direttamente nei professionisti.