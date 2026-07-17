Reggina, Breda a StrettoWeb: “Lotito porta idee ed esperienza”. E il paragone fa sognare i tifosi | INTERVISTA

Un gradito ritorno a Reggio Calabria, per un fine nobile. Roberto Breda, ex allenatore della Reggina, ha speso parte della sua offseason estiva per tornare in riva allo Stretto e allenare una squadra di giovani provenienti da Sebastia (Palestina), per il progetto “Giovani senza Confini“, promosso da Attendiamoci, in collaborazione con Pro Terra Sancta e il Patriarcato Latino di Gerusalemme.

Mister Breda, dopo aver raccontato la sua emozione di prendere parte al progetto, ai microfoni di StrettoWeb ha commentato il cambio di proprietà che ha interessato la Reggina, sottolineando come la ‘buona volontà’ della vecchia proprietà non basta, serve un uomo con le capacità di Claudio Lotito per fare il salto di qualità, come già accaduto alla Salernitana: “Claudio Lotito è la scelta giusta. Al di là della proprietà precedente, adesso arriva una persona che può essere simpatica o meno, ma porta tantissima esperienza e ha l’esempio di Salerno: li ha presi dalla Serie D e li ha portati addirittura in Serie A.

La normativa (multiproprietà, ndr.) è tutta da capire, ma se Lotito prende la Reggina non è per tenerla in Serie D. Può portare competenza, forza economica, idee, soprattutto il desiderio di fare questo tipo di strada per raggiungere certi obiettivi. Reggio merita questo percorso. Al di là della buona volontà che c’è stata negli anni passati, nel calcio non è scontato, anche vincere un campionato di Serie D ha le proprie difficoltà e credo che i reggini lo abbiano imparato sulla propria pelle.

Adesso ci sono veramente i presupposti per fare bene, già i primi segnali su direttore sportivo e allenatore di categoria superiore sono i segnali di chi vuol fare le cose in una certa maniera“.