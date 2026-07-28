Reggina, bel colpo sugli esterni: ufficiale Baggi, giovane a titolo definitivo (negli ultimi 4 anni solo in C)

Dopo Alma e Rotulo, e dopo una serie di prestiti Under, in serata la Reggina piazza un altro nuovo arrivo, e come Palmieri non a titolo temporaneo. Colpo Federico Baggi, 23enne proveniente a titolo definitivo dalla Serie C, categoria in cui ha giocato negli ultimi quattro anni. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Baggi” si legge nella nota del club.

“Il jolly di fascia destra classe 2003, nativo di Milano, è reduce da quattro stagioni consecutive in serie C, nelle fila di Sangiuliano City e Pineto (con quest’ultimo club vanta ottantasette presenze e tre reti, distribuite nell’ultimo triennio). A completare lo score, l’esperienza con il Fanfulla, in serie D (nella stagione 2021/2022 trentasei presenze, delle quali trentadue da titolare). A Federico un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto” si legge.

Questi i movimenti di mercato ufficiali: