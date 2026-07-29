Reggina, arrivano anche i primi rinnovi: confermati Lagonigro e Laaribi

Lagonigro firma un biennale, fino al 2028, mentre Laaribi prolunga fino al giugno del 2027

Reggina-Nissa Laaribi
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Dopo le 12 ufficialità in entrata degli ultimi due giorni (ovviamente ne arriveranno altre), la Reggina apre il terzo – e ultimo – giorno di raduno con le prime due conferme: Lagonigro e Laaribi, infatti, restano in amaranto. Non era una sorpresa. Il portiere e il centrocampista erano considerati tra i confermati, ma non dovrebbero essere gli unici. Lagonigro firma un biennale, fino al 2028, mentre Laaribi prolunga fino al giugno del 2027.

Questi i movimenti di mercato ufficiali:

  • Portieri: Antonio Lagonigro (confermato).
  • Difensori: Edoardo De Mori (in prestito dal Novara), Lorenzo Jeremie Fazio (in prestito dal Genoa), Ernesto Runza (in prestito dal Ravenna).
  • Esterni: Filippo Toscano (in prestito dal Genoa), Stefano Specker (in prestito dalla Juventus), Andrea Palmieri (definitivo) Federico Baggi (definitivo).
  • Centrocampisti: Mady Abonckelet (definitivo), Riccardo Rotulo (definitivo), Simone Franchini (definitivo), Mohamed Laaribi (confermato).
  • Attaccanti: Michele Guida (definitivo), Giuliano Alma (definitivo).
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