Reggina, arrivano anche i primi rinnovi: confermati Lagonigro e Laaribi

Dopo le 12 ufficialità in entrata degli ultimi due giorni (ovviamente ne arriveranno altre), la Reggina apre il terzo – e ultimo – giorno di raduno con le prime due conferme: Lagonigro e Laaribi, infatti, restano in amaranto. Non era una sorpresa. Il portiere e il centrocampista erano considerati tra i confermati, ma non dovrebbero essere gli unici. Lagonigro firma un biennale, fino al 2028, mentre Laaribi prolunga fino al giugno del 2027.

Questi i movimenti di mercato ufficiali: