Reggina, arrivano anche i primi rinnovi: confermati Lagonigro e Laaribi

Dopo le 12 ufficialità in entrata degli ultimi due giorni (ovviamente ne arriveranno altre), la Reggina apre il terzo – e ultimo – giorno di raduno con le prime due conferme: Lagonigro e Laaribi, infatti, restano in amaranto. Non era una sorpresa. Il portiere e il centrocampista erano considerati tra i confermati, ma non dovrebbero essere gli unici. Lagonigro firma un biennale, fino al 2028, mentre Laaribi prolunga fino al giugno del 2027.
Questi i movimenti di mercato ufficiali:
- Portieri: Antonio Lagonigro (confermato).
- Difensori: Edoardo De Mori (in prestito dal Novara), Lorenzo Jeremie Fazio (in prestito dal Genoa), Ernesto Runza (in prestito dal Ravenna).
- Esterni: Filippo Toscano (in prestito dal Genoa), Stefano Specker (in prestito dalla Juventus), Andrea Palmieri (definitivo) Federico Baggi (definitivo).
- Centrocampisti: Mady Abonckelet (definitivo), Riccardo Rotulo (definitivo), Simone Franchini (definitivo), Mohamed Laaribi (confermato).
- Attaccanti: Michele Guida (definitivo), Giuliano Alma (definitivo).