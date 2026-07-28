Reggina, arriva un altro giovane dal Genoa: è ufficiale

Altro giro, altra corsa. Nuovo annuncio per la Reggina, molto attivo sulle ufficialità per il secondo giorno di fila. Arriva il giovane Fazio dal Genoa. La nota ufficiale. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Jeremie Fazio, proveniente dal Genoa CFC. Il difensore centrale classe 2008 arriva dal settore giovanile del club ligure, all’interno del quale ha militato negli ultimi tre campionati. Nella precedente stagione è stato un titolare pressoché inamovibile dell’Under 18 rossoblù, come documentato dalle trentatré partite giocate da titolare. Al suo attivo anche sette presenze tra nazionale italiana Under 17 ed Under 16. A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.