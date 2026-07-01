Reggina, Albanese: “c’è chi saluta e non mi inserisce tra i ringraziamenti. Significa che non ho dovuto chiedere favori a nessuno”

“Buongiorno a tutti. Leggo i messaggi di saluto di chi va via e noto, con piacere, di non essere tra i ringraziamenti. Per qualcuno potrebbe essere un dispiacere; per me, invece, è motivo di orgoglio. Significa che ho sempre svolto il mio lavoro con onestà, correttezza e senza dover cercare favori o compiacere nessuno. Preferisco essere ricordato per la mia integrità piuttosto che per appartenenze o convenienze. La stima delle persone perbene vale molto più di qualsiasi saluto di circostanza. Buona giornata”. Così, sui social, Maurizio Albanese, responsabile della biglietteria e dello store della Reggina. Albanese ha pubblicato la storia, menzionando StrettoWeb.

Nella storia non c’è un riferimento specifico a qualcuno. Di certo Albanese non si riferisce all’ex Presidente Minniti, che qualche giorno fa ha salutato. In una storia di qualche giorno fa, a proposito di Minniti, Albanese aveva scritto: “Grazie Presidente per tutto quello che hai fatto per questa società e per tutte le persone che ne fanno parte. E’ stato un onore condividere questo percorso con te. Le strade lavorative si dividono, ma la stima e l’amicizia restano. Ti auguro il meglio per il futuro. Grazie di cuore”.