Rai Radio2 in diretta dal Lungomare di Reggio Calabria: due serate con musica e grandi concerti

Reggio Calabria si prepara a vivere due grandi serate dedicate alla radio dal vivo, alla musica e all’intrattenimento. Sabato 8 e domenica 9 agosto, il suggestivo scenario del Lungomare Italo Falcomatà ospiterà due puntate speciali di “Era Ora”, il programma di Rai Radio2 condotto da Martina Martorano. Le trasmissioni andranno in onda in diretta dalle ore 20 alle 22, portando il pubblico reggino al centro di un racconto fatto di musica, spettacolo e ospiti. Un appuntamento che unirà la dimensione nazionale della radio Rai all’atmosfera estiva di uno dei luoghi più rappresentativi di Reggio Calabria e dell’intera regione.

Rai Radio2 trasmette “Era Ora” dal Lungomare Falcomatà

Per due sere consecutive, il Lungomare Falcomatà diventerà dunque uno studio radiofonico a cielo aperto. La conduzione sarà affidata a Martina Martorano, che guiderà le due puntate speciali di “Era Ora” direttamente dalla città dello Stretto. Il pubblico potrà assistere dal vivo alla trasmissione, immergendosi in un format che mette insieme musica, intrattenimento e partecipazione. La presenza di Rai Radio2 a Reggio Calabria rappresenta anche un’importante occasione di promozione per il territorio, che sarà raccontato attraverso una delle principali emittenti radiofoniche nazionali. La cornice scelta per l’evento contribuirà a rendere ancora più suggestiva la diretta. Il Lungomare, affacciato sullo Stretto di Messina, sarà infatti il palcoscenico naturale delle due puntate, destinate ad accompagnare il pubblico fino all’inizio dei concerti serali.

Maria Antonietta e Colombre in concerto l’8 agosto

Al termine della prima diretta radiofonica, sabato 8 agosto, l’intrattenimento proseguirà all’Arena dello Stretto – Anfiteatro “Ciccio Franco”. A partire dalle ore 22.30 si esibiranno in concerto Maria Antonietta e Colombre, due protagonisti della scena musicale italiana. Il concerto sarà a ingresso libero, consentendo a cittadini e visitatori di partecipare gratuitamente alla serata. Dopo l’esibizione dal vivo, la musica continuerà con il dj set di Martina Martorano, che accompagnerà il pubblico nella parte conclusiva dell’appuntamento. La prima serata unirà così la diretta radiofonica alla dimensione del concerto, trasformando l’area del Lungomare e dell’Arena dello Stretto in un unico grande spazio dedicato allo spettacolo e alla condivisione.

Serena Brancale protagonista del concerto del 9 agosto

Domenica 9 agosto sarà invece Serena Brancale la protagonista della seconda serata musicale. Anche in questo caso, dopo la puntata di “Era Ora” trasmessa dalle ore 20 alle 22, il pubblico potrà spostarsi all’Arena dello Stretto per assistere al concerto, previsto alle ore 22.30. L’esibizione della cantautrice e polistrumentista sarà anch’essa a ingresso gratuito. La presenza di Serena Brancale arricchirà il programma con una proposta musicale capace di fondere sonorità contemporanee, jazz, soul e tradizione mediterranea. Le due serate offriranno quindi una programmazione diversificata, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e per animare il centro cittadino attraverso appuntamenti culturali e musicali di richiamo.

Gli eventi arricchiscono il programma di Vinitaly and the City

Le iniziative di Rai Radio2 contribuiranno ad animare il programma di Vinitaly and the City, rafforzando il legame tra l’evento, la promozione del territorio e l’intrattenimento di qualità. La combinazione tra radio “live” e musica dal vivo permetterà di valorizzare ulteriormente uno dei luoghi simbolo della città. L’Arena dello Stretto, con la sua posizione privilegiata sul Lungomare, si conferma infatti uno dei principali spazi reggini destinati agli eventi estivi, agli spettacoli e ai concerti. L’arrivo di Rai Radio2 offrirà inoltre una vetrina nazionale a Reggio Calabria, inserendo la città all’interno di un racconto che coinvolgerà ascoltatori provenienti da tutta Italia.

La collaborazione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Calabria e la Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione sottoscritta con Rai Com. Una sinergia istituzionale che punta a sostenere la promozione della Calabria attraverso eventi culturali, spettacoli e produzioni capaci di raggiungere il pubblico nazionale. Le due serate rappresentano quindi non soltanto un’occasione di intrattenimento, ma anche uno strumento per raccontare l’immagine della città e del territorio regionale. L’appuntamento è fissato per sabato 8 e domenica 9 agosto, a partire dalle ore 20, sul Lungomare Italo Falcomatà. Dopo le dirette di “Era Ora”, la festa proseguirà alle 22.30 con i concerti gratuiti all’Arena dello Stretto.