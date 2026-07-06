Questa sera il primo Consiglio Comunale di Cannizzaro all’Arena dello Stretto: la politica ritorna fra i cittadini

Finalmente ci siamo. Dopo un importante periodo interlocutorio, nel quale il sindaco ha ragionato attentamente sui nomi della giunta, svelati nella serata di sabato, oggi ci sarà “l’esordio ufficiale”. Alle 19:15 si terrà il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro. Un evento che rappresenta già, di per sé, un momento storico per la scelta della location all’aperto. Il Consiglio Comunale, infatti, si terrà all’Arena dello Stretto, in uno dei luoghi simbolo della città, al “centro del centro città”, per riportare la politica a contatto con i cittadini.

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Dopo 12 anni di amministrazione Falcomatà in cui tra scarsa trasparenza, tentativi di imbavagliare la stampa ed escluderla da Palazzo San Giorgio, di Consiglieri in streaming da casa propria, dalla macchina e da qualsiasi altro posto che non fosse l’aula consiliare, come se presenziare e decidere delle sorti della città fosse una questione secondaria rispetto alle loro routine, oggi si comincia alla luce del sole, non solo davanti ai media, ma anche sotto gli occhi e le orecchie attente dei tanti cittadini che presenzieranno.

Inizierà, ufficialmente, una nuova era politica per Reggio Calabria. La speranza è che sia una rinascita definitiva, con l’augurio che il peggio sia definitivamente passato.