Quattro cuccioli abbandonati muoiono nel Trapanese: denuncia alla Procura

Quattro cuccioli di cane, trovati abbandonati lungo una strada del Trapanese, sono morti dopo il recupero da parte di un automobilista. Sulla vicenda l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi ha annunciato il deposito di una denuncia ai carabinieri di Trapani per chiedere accertamenti sulle cause della morte degli animali e sulle eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato nell’esposto, basato sulla segnalazione di un cittadino, i cuccioli sarebbero stati trovati ieri mattina in via Mazara, nel territorio di Erice, uno mentre strisciava sull’asfalto rovente, gli altri all’interno di uno scatolo di cartone.

Il soccorritore li avrebbe messi in salvo e chiesto l’intervento della Polizia Locale di Trapani, che – sempre secondo la denuncia – non sarebbe intervenuta dopo essere stata informata che gli animali erano stati caricati sull’auto del cittadino. I quattro cani sarebbero poi deceduti poco dopo. Nell’esposto Rizzi chiede di accertare sia le responsabilità di chi avrebbe abbandonato gli animali sia l’eventuale omissione di atti d’ufficio da parte del personale della Polizia Locale. “Se quanto denunciato dovesse trovare riscontro ci troveremmo davanti a una vicenda di una gravità enorme. Confido che la Procura acquisisca tutti gli elementi utili per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità“, afferma l’attivista.