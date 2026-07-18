Puliservice Volley Reggio Calabria: completata l’iscrizione in B2 femminile 2026-2027

La Puliservice Volley Reggio Calabria è ufficialmente iscritta al Campionato Nazionale di Serie B2 Femminile 2026/27. Accanto agli straordinari successi della Domotek maschile, ai nastri di partenza nel campionato di Serie A2 maschile, dopo aver vinto campionato, Coppa Italia e Super Coppa e straordinari successi individuali, lo zoom amaranto si pone, con forza, sul progetto in rosa. Un traguardo che premia non solo lo straordinario campionato dell’anno scorso ma anche il lavoro, la passione e i sacrifici di una società che continua a crescere giorno dopo giorno, portando con orgoglio il nome di Reggio Calabria sui parquet di tutta Italia. Adesso anche con la femminile.

“Adesso inizia una nuova avventura: una stagione fatta di impegno, emozioni e sfide da affrontare insieme, con la determinazione che da sempre contraddistingue i nostri colori. La società ringrazia gli a sponsor, istituzioni, staff, atlete, famiglie e tifosi che rendono possibile tutto questo. La Serie B2 ci aspetta. Noi siamo pronti. Forza Reggio Calabria!“, si legge nella nota della società.