Protezione Civile, il sindaco di Messina incontra i volontari rientrati dalla missione a Lampedusa

Il sindaco Federico Basile ha incontrato oggi, lunedì 6 luglio, a Palazzo Zanca, i quattro volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Messina rientrati dalla missione a Lampedusa, dove hanno preso parte al dispositivo predisposto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV. All’incontro hanno partecipato la coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione Civile, Sabrina Palumbo, insieme agli operatori Manuela De Angelis, Michelangelo Fazio e Vincenzo De Vincenzo, che dal 2 luglio hanno operato sull’isola a supporto della complessa macchina organizzativa predisposta per garantire la sicurezza, l’accoglienza dei fedeli e l’assistenza durante tutte le fasi della visita del Santo Padre.

Il loro intervento si è inserito nel piano operativo coordinato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile

Il loro intervento si è inserito nel piano operativo coordinato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha visto la mobilitazione di oltre 150 volontari della Protezione Civile siciliana, affiancati da personale della Croce Rossa Italiana e del servizio sanitario di emergenza 118. I volontari sono stati impiegati nelle attività di logistica, allestimento delle strutture, presidio dei varchi di accesso e assistenza alla popolazione. Alla missione hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni cittadine di volontariato di Protezione Civile Nucleo Diocesano, Mari e Monti e Nova Militia Christi.

Il sindaco Basile ha voluto incontrare personalmente i quattro volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile

Il sindaco Basile ha voluto incontrare personalmente i quattro volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile per ringraziarli dell’impegno e del servizio prestati a Lampedusa durante la visita pastorale di Papa Leone XIV. “Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento ai nostri volontari per il servizio svolto con competenza, professionalità e grande senso di responsabilità in un evento di rilevanza internazionale. Ma, soprattutto, desidero sottolineare il valore del loro impegno volontario: dedicare tempo, energie e competenze al servizio della collettività è un esempio straordinario di cittadinanza attiva e di autentico spirito di solidarietà. È motivo di grande orgoglio per Messina sapere di poter contare su donne e uomini che rappresentano la nostra comunità con serietà, generosità e dedizione, contribuendo in maniera concreta al buon esito di eventi così importanti”.

Per il Gruppo comunale di Protezione Civile di Messina si è trattato della seconda partecipazione, nel giro di pochi mesi, a un importante evento legato alla Santa Sede, dopo il contributo assicurato durante le esequie di Papa Francesco a Roma, a conferma del livello di preparazione e dell’affidabilità operativa riconosciuti al contingente messinese. A margine della visita, la coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione Civile, Sabrina Palumbo, ha evidenziato come l’esperienza abbia consentito ai volontari messinesi di operare all’interno di un articolato dispositivo regionale, mettendo a disposizione competenze, spirito di servizio e capacità di collaborazione in un contesto organizzativo di particolare complessità.

Al termine dell’incontro, il sindaco Basile ha comunicato che seguirà un incontro con tutti i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato iscritte all’elenco territoriale, che si terrà presso il Centro Polifunzionale, quale occasione di confronto sulla programmazione delle attività in questa fase iniziale del mandato amministrativo. Un percorso che il primo cittadino intende seguire direttamente, avendo mantenuto per sé la delega alla Protezione Civile, a conferma dell’attenzione che l’Amministrazione comunale riserva al settore e al prezioso contributo del volontariato organizzato.