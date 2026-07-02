Proseguono le attività del mese di Luglio della Pro Loco Reggio Sud APS -Unpli Calabria

Dopo la presentazione del progetto: “R-Estate a Pellaro e dintorni”, che si è svolto al Centro Civico a Pellaro di Reggio Calabria promosso dalla Pro Loco Reggio Sud APS, in concomitanza con l’inizio della stagione estiva e della Giornata internazionale della Musica, che ha visto l’esibizione del coro Polifonico Reggino “Cantate Domino” diretto dal Maestro Fabio Mandarino, proseguono le attività per questo inizio del mese di Luglio con Giovedì 2 Luglio dalle ore 19:00 a Punta Pellaro di RC, presso il Circolo Velico FreeSpirits si svolgerà il progetto : evento di educazione ambientale sulla protezione delle tartarughe marine e dei loro nidi in collaborazione con Legambiente, coordinatore del progetto LIFE Turtlenest. A seguire dimostrazione dei “Tartadogs” sulla Spiaggia di Punta Pellaro. La Pro Loco Reggio Sud APS e la Dirigente Unpli Calabria Concetta Romeo ha inteso coordinare le iniziative di circa 40 realtà associative del comprensorio della zona sud e non solo, realizzando così un “Calendario eventi estivi 2026”.

Hanno riscosso già un grande successo di pubblico, tutti i primi eventi del fine mese di giugno quali: “La Bellezza che Unisce” convegno, che si è svolto presso la sede a RC di Arci Samarcanda in collaborazione con A.GE.DO e King Of My Castle. “Spettacolo Teatrale Gatta ci Cova” a cura della Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro, che si è svolto a San Paolo alla Rotonda. Saggio di danza della scuola “Jazz Ballet School” diretto da Augusta Ricciardi, che si è svolto presso il centro commerciale Porto Bolaro San Leo di Pellaro. Saggio di danza della scuola “DanzanteS” diretto da Silvia Ferro, si è svolto presso il Lungomare di Pellaro RC. Saggio di danza della scuola “ASD Saranno Famosi Danza” diretto da Marco Quattrone, che si è svolto in piazza a Lazzaro di Motta San Giovanni.

Saggio di danza della scuola “Salsabor” diretto da Tina Cara, che si è svolto presso il centro commerciale Porto Bolaro San Leo di Pellaro.

Nella giornata nel 1 Luglio il progetto R-Estate a Pellaro e dintorni – Calendario eventi estivi 2026 , è stato presentato dal dirigente Unpli Calabria Concetta Romeo, anche presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria alla presenza delle associazioni di categoria: Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti ed altre associazioni, imprese del territorio. La stessa ha omaggiato il presidente della Camera di Commercio della rivista VisitUnpli, dove le tante Pro Loco della Regione Calabria, descrivono i propri territori, sotto i tanti punti di vista: paesaggistico, culturale, enogastronomico.

Si è continuato con il sottolineare l’importanza del ruolo delle Pro Loco come punto di riferimento per il turista e non solo, tutti i cittadini, avranno l’opportunità di essere informati del programma che prevede eventi dal mese di giugno e fino a settembre, con attività di carattere culturale, sociale, sportivo, solidale, sagre, convegni, rappresentazioni teatrali, artisti di strada, eventi per tutte le fasce di età dai bambini agli anziani. Le broucure del programma verranno distribuito a cura della Pro Loco Reggio Sud presso le diverse attività commerciali del territorio della zona sud da Bocale a San Gregorio ed all’Interno dell’ InfoPoint attualmente gestito dalla Confcommercio. Ne verrà data comunicazione anche attraverso i canali social dell’associazione ed attraverso le testate giornalistiche online, con apposite locandine dei singoli eventi. Sinergie positive, che fanno squadra per promuovere, valorizzare ma anche destagionalizzare l’offerta turistica del nostro territorio reggino.