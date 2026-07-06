Promossi gli arbitri di volley reggini Branca e Corda, Panuccio: “competenza e qualità sono motivo di orgoglio”

La Federazione Italiana Pallavolo del Comitato territoriale di Reggio Calabria è orgogliosa di annunciare un importante traguardo raggiunto dal proprio settore ufficiali di gara. Gianluca Branca, ex arbitro del Comitato reggino da qualche anno a Milano è stato promosso in Serie A, mentre Francesco Corda ha ottenuto la promozione in Serie B. Due riconoscimenti che premiano anni di impegno, studio e dedizione al mondo dell’arbitraggio pallavolistico.

Il Presidente della FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio, ha voluto esprimere personalmente la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto dai due ufficiali di gara: “in nome del Comitato di Reggio Calabria rivolgo le congratulazioni a Gianluca e Francesco per questo importante traguardo. Le loro promozioni premiano l’impegno, la competenza e la qualità del lavoro svolto dal settore arbitrale reggino, motivo di orgoglio per tutto il nostro movimento. A entrambi l’augurio di un proficuo lavoro e di ulteriori, prestigiosi successi“.

Il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria coglie l’occasione per ringraziare l’intero settore arbitrale, guidato dai propri responsabili, per il costante impegno nella formazione di nuovi ufficiali di gara, elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della pallavolo sul territorio.