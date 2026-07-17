Pro Loco Montebellum: l’estate continua tra cultura e tutela del mare

Ricostruire la rete sociale del territorio ripartendo dal nucleo fondamentale della comunità: la famiglia. Con questo obiettivo chiaro e condiviso, la Pro Loco Montebellum prosegue la sua ricca programmazione estiva. Dopo oltre due anni di intense attività e iniziative sul campo, il sodalizio rinnova il proprio impegno nel promuovere le bellezze territoriali attraverso la cultura. Si tratta di un percorso a piccoli passi dedicato alla condivisione di tematiche di grande rilievo sociale, affrontate insieme ad adulti, bambini e nonni, con l’intento profondo di ricostruire i legami comunitari consegnando alle famiglie veri e propri strumenti culturali per valorizzare, interpretare e vivere il territorio.

Dopo il successo della “Cardiocamminata”, evento nazionale targato UNPLI, il sodalizio ha messo in cantiere una serie di attività inclusive pensate per ogni fascia d’età, mirate a rinsaldare quelle maglie sociali che il recente passato aveva allentato. In questo contesto di forte apertura e rete territoriale, si inserisce con orgoglio la nuova collaborazione avviata con l’Associazione “Dall’Ostetrica”, rappresentata dalla referente Paola Infortuna, pilastro del consultorio che opera presso l’ospedale di Melito Porto Salvo insieme al dottore Zavettieri e a tutti gli altri straordinari volontari; un tassello fondamentale per arricchire il supporto, la tutela e la vicinanza alle famiglie del territorio.

Un ringraziamento speciale e sentito da parte della Pro Loco Montebellum va anche all’assessore Antonietta Zaccuri e al consigliere Antonietta Cogliandro, che ha partecipato anch’essa con vivo interesse e vicinanza alla manifestazione. Fin da subito si è palesata una stretta collaborazione istituzionale, unendo le forze nell’intento di rafforzare il più possibile la sinergia strategica tra la comunità e le associazioni locali, vere e proprie sentinelle del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente Romina Paolamara e da Giuseppina Tripodi, componente del direttivo della Pro Loco Montebellum, che hanno voluto sottolineare non solo l’immenso entusiasmo che sta accompagnando questo percorso di valorizzazione, ma anche il profondo senso di responsabilità con cui l’intero direttivo sta procedendo nella programmazione e gestione delle attività.

Il cartellone degli eventi ha registrato un primo, straordinario successo lo scorso 15 luglio presso il lido “La Cruz” di Saline. In questa cornice si è svolto un partecipatissimo incontro di lettura animata, curato magistralmente dai volontari del programma nazionale “Nati per Leggere”. Sotto la guida della responsabile d’area Bruna Triveri e con il prezioso supporto delle volontarie Maria Zema e lucia Zavattieri , i bambini di età compresa tra i 2 e i 7 anni – accompagnati da genitori e nonni – sono stati catapultati nel magico mondo dei libri per oltre un’ora e mezza di puro divertimento. L’iniziativa è stata realizzata in stretta sinergia con l’associazione “Giocolandia”, che ha concluso la giornata regalando sculture di palloncini a tutti i piccoli partecipanti.

L’entusiasmo è già alto per il prossimo appuntamento, fissato per il 21 luglio, sempre nella suggestiva cornice del lido “La Cruz”.

Questa volta i riflettori saranno puntati sulla bellezza e sulla salvaguardia dell’ambiente con il laboratorio creativo dedicato a “Le meraviglie dei fondali“. L’incontro vedrà la partecipazione straordinaria della Dottoressa Emilia Fulgido, stimata autrice di due libri per bambini dedicati proprio al mondo marino. Attraverso il gioco, la manualità e il racconto, la dottoressa Fulgido guiderà i più piccoli alla scoperta dei segreti nascosti sotto la superficie dell’acqua, insegnando loro le buone pratiche quotidiane per rispettare e proteggere il nostro mare.

Questo laboratorio rappresenta solo una delle tappe di un progetto molto più ampio. Nelle prossime settimane, infatti, seguiranno ulteriori appuntamenti che coinvolgeranno progressivamente l’intera spiaggia di Saline. Un ringraziamento anticipato va a tutte le attività commerciali del territorio che hanno già manifestato, con immenso entusiasmo, la propria totale disponibilità ad accogliere le prossime iniziative in calendario, le quali verranno snocciolate e presentate nel dettaglio nei prossimi giorni.

La Pro Loco Montebellum rinnova l’invito a tutta la cittadinanza, ai turisti e alle famiglie del comprensorio a partecipare a questo nuovo momento di crescita collettiva, cultura e condivisione.