Prevenzione di diabete e malattie cardiovascolari, l’ASP di Reggio Calabria protagonista del progetto JACARDI a Roma

L’ASP di Reggio Calabria è l’unica realtà calabrese coinvolta nel programma JACARDI, progetto finalizzato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e del diabete attraverso un percorso semplice, gratuito e accessibile a tutti i cittadini. Nelle giornate del 14 e 15 luglio, l’Azienda sanitaria ha partecipato al workshop in presenza “Science to Policy”, organizzato presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma e dedicato ai Progetti Pilota Italiani JACARDI. L’iniziativa è stata costruita attorno alle esperienze concrete maturate nell’ambito dei progetti pilota e ha richiesto una partecipazione continuativa, attiva e immersiva da parte dei gruppi coinvolti, considerata essenziale per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi e operativi.

Il workshop, basato sull’approccio dell’Evidence for Policy Programme del Joint Research Centre della Commissione Europea, ha approfondito i temi della trasformazione delle evidenze scientifiche in politiche pubbliche e della comunicazione per la sostenibilità. Il percorso ha avuto l’obiettivo di rafforzare la capacità dei team pilota di tradurre i risultati degli interventi in messaggi chiari e fondati su evidenze scientifiche, sviluppare strategie di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder, favorire la sostenibilità delle attività e promuovere l’adozione, il trasferimento e l’ampliamento delle esperienze sperimentate. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’integrazione dei risultati nelle politiche e nelle pratiche istituzionali, affinché le attività possano proseguire oltre la durata del progetto JACARDI.

Il contributo dell’ASP di Reggio Calabria

L’ASP reggina ha partecipato in maniera proattiva ai lavori con la Lear del progetto, la dottoressa Carmen Francesca Zagaria, e con il data analyst aziendale, il dottor Francesco Caratozzolo. La presenza del team ha contribuito alla condivisione delle esperienze maturate, alla definizione di strategie comuni e al rafforzamento della capacità di trasformare la ricerca e i dati raccolti in strumenti utili alla programmazione sanitaria e alle attività di prevenzione.

Il direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria, la dottoressa Maddalena Berardi, ha espresso grande apprezzamento per il riconoscimento dell’impegno messo in campo dall’Azienda nell’ambito del progetto JACARDI. Berardi ha inoltre auspicato una partecipazione attiva da parte di istituzioni, Comuni, associazioni, enti del Terzo settore e singoli cittadini, affinché possano collaborare con l’ASP nella diffusione dei questionari di screening online. La compilazione rappresenta il primo passaggio fondamentale per valutare il proprio livello di rischio e accedere a percorsi di prevenzione personalizzati contro il diabete e le patologie cardiovascolari.

Il questionario di screening è disponibile al seguente indirizzo:

Compila il questionario di screening JACARDI

La compilazione richiede pochi minuti e costituisce un gesto concreto per tutelare la propria salute e contribuire alla protezione dell’intera comunità.