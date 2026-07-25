Presentata l’11ª edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova: l’umanità diventa arte | INTERVISTE

Dal 31 luglio al 2 agosto si terrà l'undicesima edizione del Concorso internazionale dei Madonnari con madonnari provenienti da tutto il mondo

Concorso Madonnari Taurianova 2026

La città di Taurianova ospiterà l’undicesima edizione del Concorso internazionale dei Madonnari, un evento culturale di rilievo che si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo, inclusi Europa e America Latina, pronti a trasformare le strade in tele a cielo aperto. Il tema centrale di quest’anno è l’umanità, scelto per promuovere il dialogo reale e la bellezza in contrasto con l’isolamento digitale e i conflitti globali.

Durante la presentazione ufficiale, gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza della dimensione comunitaria e del calore umano che caratterizzano l’accoglienza calabrese. Le istituzioni locali sostengono con vigore questa manifestazione, considerandola un motore fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. L’evento mira a riscoprire l’empatia e la connessione profonda tra le persone attraverso l’umiltà e l’incanto dell’arte effimera. Di seguito il servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

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