Presentata l’11ª edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova: l’umanità diventa arte | INTERVISTE

La città di Taurianova ospiterà l’undicesima edizione del Concorso internazionale dei Madonnari, un evento culturale di rilievo che si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo, inclusi Europa e America Latina, pronti a trasformare le strade in tele a cielo aperto. Il tema centrale di quest’anno è l’umanità, scelto per promuovere il dialogo reale e la bellezza in contrasto con l’isolamento digitale e i conflitti globali.

Durante la presentazione ufficiale, gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza della dimensione comunitaria e del calore umano che caratterizzano l’accoglienza calabrese. Le istituzioni locali sostengono con vigore questa manifestazione, considerandola un motore fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. L’evento mira a riscoprire l’empatia e la connessione profonda tra le persone attraverso l’umiltà e l’incanto dell’arte effimera. Di seguito il servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.