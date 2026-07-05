Premio Solidarietà, a Vulcano due serate tra spettacolo e beneficenza | PROGRAMMA

Si ride, si canta, si balla e soprattutto si fa solidarietà. Torna a Vulcano, nelle Isole Eolie, il Premio Solidarietà, giunto alla sua 15esima edizione. Due le serate in programma: venerdì 17 e sabato 18 luglio. A fianco della madrina dell’evento Maria Grazia Cucinotta, ci saranno la showgirl Alessia Mancini e Aurora Quattrocchi, trionfatrice ai David di Donatello come migliore attrice protagonista. “Pensare che il nostro riconoscimento andra’ vicino al David di Donatello di Aurora Quattrocchi è un traguardo che inorgoglisce tutti noi – dice Gilberto Iacono, Presidente della A.C. Hierà organizzatrice della kermesse – un motivo in piu’ per dare di piu’, per fare di piu’, per far capire a tutti il valore della solidarietà”.

Il Premio ha mosso i suoi primi passi nel 2011. Da allora, sul palco dell’isola eoliana si sono alternati personaggi di primo livello del mondo del cinema, della tv, del teatro e dell’intrattenimento: da Fabrizio Frizzi a Eleonora Daniele, da Max Giusti a Vittoria Belvedere, da Gabriel Garko a Marina Suma, da Cesare Bocci a Enzo Decaro, e tanti altri, come Marco Morandi e Fabio Troiano. “Riuscire a coinvolgere un’attrice come Aurora Quattrocchi è fantastico – spiega Attilio Parisi della A.C. Hierà – significa che la nostra idea, raccogliere fondi per la realizzazione di progetti concreti per la comunità attraverso serate evento, è vincente. Riderci sopra e fare del bene è il binomio del successo”.

Il Premio Solidarietà è diventato uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’estate. Sul palco, venerdì 17 luglio, ci sarà Cristian Medda, uno straordinario one man show capace di coinvolgere il pubblico, dal più giovane al meno giovane, in modo straripante. “Torno per la seconda volta a Vulcano – dice – qui c’è gente meravigliosa che si impegna per dare senza chiedere nulla. Non vedo l’ora di esibirmi e, promesso, li farò cantare e ballare fino all’esaurimento”.

Altro big della comicità sarà Luciano Lembo, sul palco sabato 18 luglio nella seconda e ultima serata. Tra le sue trasmissioni, “Beato tra le donne”, “Excalibur”, “La sai l’ultima?”, “Colorado Cafè”, “Buona domenica”, “Maurizio Costanzo Show” e “Zelig off”. I suoi cavalli di battaglia sono le imitazioni di Robert De Niro, Lucio Dalla e Maurizio Costanzo. “Ci sarà da ridere e divertirsi, donare un qualcosa è una cosa che fa bene e aiuta a far stare bene – confida – questi sono gli eventi positivi. Qui incontri l’Italia migliore, quella che non gira dall’altra parte ma che si rimbocca le maniche”.