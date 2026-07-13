Premio “Reggio Calabria Day”: riconoscimento a Graziano Tomarchio per l’impegno nell’informazione

Un riconoscimento al valore del giornalismo e all’impegno quotidiano nel raccontare il territorio. Graziano Tomarchio, editore e reporter televisivo, è stato insignito del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, giunto alla XXIII edizione, nel corso della cerimonia svoltasi domenica 12 luglio a Reggio Calabria. Il prestigioso riconoscimento, promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco Città di Reggio Calabria presieduta da Giuseppe Tripodi, viene conferito ogni anno a personalità che, nei rispettivi settori, si distinguono per professionalità, competenza e contributo alla crescita culturale e sociale della Calabria.

La motivazione del premio evidenzia la “straordinaria dedizione e professionalità nel raccontare la verità e informare il pubblico”, sottolineando “il costante impegno di Tomarchio nella ricerca di notizie accurate, nella promozione del dibattito pubblico e nella difesa dei principi della libertà di stampa”. Nel testo della pergamena viene inoltre riconosciuta la capacità di affrontare temi di rilevanza sociale, culturale e politica, contribuendo, attraverso il proprio lavoro, alla formazione di una società più consapevole e informata. Un percorso professionale costruito negli anni con passione, rigore e costante presenza sul territorio.

Il conferimento del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day” rappresenta un importante attestato di stima “nei confronti di un professionista che ha fatto dell’informazione uno strumento di servizio alla comunità, confermando il ruolo fondamentale del giornalismo nella tutela del diritto dei cittadini a essere informati. Il riconoscimento si inserisce nell’ambito della XXIII edizione della manifestazione, che continua a valorizzare figure capaci di rappresentare con il proprio operato un esempio di impegno, responsabilità e promozione delle eccellenze calabresi”.