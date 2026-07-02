Premio Nosside 2026, prorogate le iscrizioni alla 41ª edizione: tutte le INFO

Il Comitato Organizzatore ha deciso di estendere fino alla mezzanotte del 10 luglio, nei differenti fusi orari, il termine per partecipare al NOSSIDE 41 - Premio Mondiale di Poesia 2026. L’annuncio è stato dato dal prof. Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Premio

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Il prof. Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Premio Nosside, ha annunciato la proroga nella mattina del Primo luglio: “Venendo incontro alle sollecitazioni provenienti da varie parti del mondo, il Comitato Organizzatore ha deciso di prorogare sino alla mezzanotte del 10 luglio – nei differenti fusi orari – le iscrizioni al NOSSIDE 41 – Premio Mondiale di Poesia 2026”. Amato ha colto l’occasione per esprimere “i più vivi ringraziamenti a poetesse e poeti per la rinnovata crescente fiducia al Progetto Globale, Plurilinguistico e Multimediale del Nosside, un concorso che non conosce confini tra lingue, culture e popoli del pianeta Terra. Il progetto nato nel 1983 a Reggio Calabria, sulla sponda continentale dello Stretto di Scilla e Cariddi, è ormai un’eccellenza italiana sempre più diffusa nel mondo, portando un raggio di luce, umanità e speranza in mezzo a tanti folli atti di feroce disumanità che insanguinano il nostro pianeta”.

Amato ha sottolineato l’accoglienza sempre più in espansione che sta ricevendo la felice invenzione dei Premi Speciali, a cominciare dalla ventata di freschezza portata dai giovani dai 15 ai 25 anni, cui è stato destinato il Premio “Nosside-Kouros di Reghion”, intitolato alla splendida statua in marmo dell’Apollo Giovane, uno dei tesori dello stupendo Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria. Una magnifica accoglienza hanno ricevuto anche i 6 Premi Speciali Monotematici, rivolti al mondo ma caratterizzati dal richiamo a eccellenze del territorio metropolitano di Reggio Calabria e alla sua appartenenza all’Europa e al Mediterraneo.

I sei Premi Speciali Monotematici

I sei Premi Speciali sono: Nosside- Bergamotto di Reggio Calabria, ispirato agli innumerevoli usi e alle sensazioni ed emozioni che suscita il Principe Mondiale degli Agrumi; Nosside-Aspromonte, intitolato alla montagna-madre di Reggio Metropolitana ma dedicato a qualunque “montagna del cuore” in qualsiasi parte del mondo; Nosside-Stretto di Scilla e Cariddi, intitolato al mito dei miti di conoscenza universale ma dedicato a qualunque Stretto, Canale o Istmo del mondo; Nosside-Mediterraneo, intitolato al nostro Mare Mediterraneo ma aperto a qualsiasi mare del pianeta; Nosside-Europa, dedicato ai miti, a partire da quello della bellissima Europa, figlia del Re fenicio Agenore sulla costa dell’attuale martoriato Libano, rapita da Zeus e portata nell’isola di Creta dove generò il grande Re Minosse e regalò il suo nome al sub-continente, alla storia complessa e articolata in migliaia di fili, all’attualità dell’Europa.

Il Premio Speciale “Nosside-Teàgene di Reghion”

Il prof. Amato ha indicato per ultimo il colpo di genio di cui va più orgoglioso per l’insieme di elementi che lo caratterizzano e lo rendono assolutamente originale e unico: il Premio Speciale “Nosside-Teàgene di Reghion”. Il Premio è intitolato al primo critico letterario della storia dell’umanità, nato e vissuto nel VI secolo aC nella città di Reggio. È la prima apertura del Nosside alla prosa, ma connessa strettamente alla poesia: un articolo breve dedicato a un poeta non vivente. È infine senza confini di spazi e di tempi: dedicato a un poeta vissuto in qualsiasi epoca in qualunque angolo, anche il più sperduto, del Pianeta Terra. Ha quindi una prospettiva di crescita infinita. In mirabile sintonia con la strategia culturale – originale, globale e unica – del Progetto Nosside.

All’informazione sul Premio Nosside in generale e, in particolare, al Premio Speciale “Nosside-Teàgene di Reghion”, sarà dedicato il prossimo Incontro pubblico del 20 luglio a Roccella Jonica. L’appuntamento si svolgerà alle ore 19 nel Largo Colonne Rita Levi Montalcini, con il Patrocinio Morale del Comune e in collaborazione con l’emittente TeleMia della località che detiene il record delle Bandiere Blu in Calabria.

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