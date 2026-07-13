Premio Nazionale “Reggio Calabria Day” a Piloti per Passione: “punto di riferimento motoristico che promuove il territorio”

Nell’elegante cornice del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day” che omaggia i figli migliori della città che nei più diversi ambiti professionali, culturali, scientifici, imprenditoriali e sociali, hanno contribuito a portare alto il nome di Reggio Calabria ben oltre i confini regionali e nazionali. Fra i premiati della 23ª edizione anche l’ASD “Piloti per Passione“, scuderia che porta in alto il nome dell’automobilismo reggino ormai da 22 anni.

Nella motivazione che ha accompagnato la consegna del premio, si legge: “l’Associazione Dilettantistica Sportiva “Piloti per Passione”, fondata nel 2004 dal dott. Denisi e dalla sua famiglia, si è affermata come un punto di riferimento nel panorama motoristico italiano. ‘Con oltre 30 piloti attivi e una serie di eventi di successo, tra cui gli slalom di Gallico-Sambatello, Mannoli-Gambarie e Scilla-Melia, facenti parte della città metropolitana di Reggio Calabria, ha saputo promuovere l’aggregazione sociale e il talento sportivo, portando a casa numerosi titoli regionali e italiani”. La sua dedizione alla valorizzazione del territorio e alla creazione di momenti di scambio culturale rende “Piloti per Passione” un meritevole destinatario della XXII edizione del Premio Nazionale Reggio Calabria Day“.