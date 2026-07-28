Premio Gallico 2026, tutto pronto per la XVII edizione: chi saranno i premiati | NOMI

La comunità di Gallico si prepara a celebrare le personalità e le realtà che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito alla crescita del territorio e della società. Venerdì 31 luglio 2026, nei locali dell’Oratorio “Don Bosco” di Gallico Superiore, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Gallico 2026, prestigioso riconoscimento giunto alla sua XVII edizione. La manifestazione, ormai divenuta uno degli appuntamenti più significativi per la comunità gallicese, prenderà il via alle ore 19 con la celebrazione della Santa Messa. Al termine della funzione religiosa seguirà la consegna dei riconoscimenti.

Il Premio Gallico viene conferito ogni anno ai cittadini di Gallico e alle personalità che si sono particolarmente distinte nei diversi ambiti della vita civile, sociale, culturale, professionale e sportiva. Per l’edizione 2026 saranno insigniti don Vincenzo Stissi, alla memoria, Giovanni Penato, l’A.S.D. – P.G.S. Aurora, il dottor Giovanni Berna e il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo.

Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Speciale Gallico al cantante gallicese Enzo Marcianò, artista da sempre legato alla propria terra e apprezzato interprete della canzone italiana. Marcianò contribuirà anche ad arricchire la manifestazione con un breve momento musicale dedicato al grande Mino Reitano, durante il quale interpreterà alcuni dei brani che hanno reso celebre l’indimenticato artista calabrese.

Il Premio Speciale Gallico alla memoria del notaio Gregorio Gangemi sarà invece assegnato all’avvocato Aldo De Caridi, quale riconoscimento per il suo percorso umano e professionale. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro per l’intera comunità, nel segno della memoria, della gratitudine e della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori della solidarietà, dell’identità e dell’appartenenza, rendendo omaggio a quanti, con il proprio esempio, contribuiscono a dare lustro a Gallico e alla città di Reggio Calabria.