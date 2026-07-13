Premio di Platino a Vienna per l’Orchestra di Laureana, Nesci: “risultato eccezionale”

Il Premio di Platino conquistato a Vienna dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello rappresenta un risultato di grande valore per l’intera Calabria. A sottolinearlo è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, che ha commentato il successo ottenuto dalla formazione al 12° World Orchestra Festival. “Vedere l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello raggiungere un traguardo così prestigioso è motivo di grande emozione e di profondo orgoglio. Lo è ancora di più per me, da laureanese, perché questo successo racconta il talento, la passione e la forza di una comunità capace di farsi conoscere nel mondo”.

L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello ha conquistato il Premio di Platino, riconoscimento assegnato per la prima volta nella storia del Festival. Al prestigioso traguardo si aggiungono anche il premio per la migliore direzione d’orchestra, il riconoscimento al miglior musicista solista e l’invito rivolto al maestro Managò a entrare nel Comitato artistico del World Orchestra Festival per i prossimi cinque anni. “Si tratta di un risultato eccezionale – prosegue Nesci – che premia il lavoro dei giovani musicisti, del Maestro Managò e di tutti coloro che hanno contribuito a costruire questo percorso. Siamo felici di aver sostenuto un progetto che dimostra quanto investire nella cultura, nella musica e nei giovani significhi costruire il futuro delle nostre comunità”.

Per Nesci, il risultato ottenuto dall’orchestra laureanese assume un significato che supera il valore strettamente musicale e artistico. “La musica è un linguaggio universale che unisce i popoli, valorizza i talenti e racconta al mondo l’identità, la passione e la ricchezza della nostra terra. Questi ragazzi hanno portato in alto il nome dell’Italia e della Calabria, dimostrando che con impegno, talento e dedizione si possono conquistare anche i palcoscenici più prestigiosi del mondo”. L’eurodeputato ha infine rivolto le proprie congratulazioni ai musicisti, al maestro Managò e all’intera comunità di Laureana di Borrello. “A loro, al Maestro Managò e a tutta la comunità di Laureana di Borrello – conclude Nesci – rivolgo i miei complimenti più sinceri. Questo successo è un esempio per tutti i giovani e un motivo di orgoglio per l’intera Calabria”.