Premio alla “Napoletanità” per una giovane studentessa di Rosarno | NOME

Un importante riconoscimento è stato assegnato a Veronica Melidona, alunna della classe 3a B del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’I.I.S. “Raffaele Piria” di Rosarno, che si è distinta nella XIII edizione del concorso nazionale “Ri-Valutare la Sicurezza”, ricevendo il prestigioso Premio alla “Napoletanità”. Il cortometraggio audio-video originale “La sicurezza… passo dopo passo” è stato ideato per promuovere la cultura della sicurezza, della prevenzione, della responsabilità personale e collettiva, della tutela della salute e del rispetto delle regole nei contesti scolastici, lavorativi e della vita quotidiana.

L’opera ha ricevuto il riconoscimento distinguendosi per creatività, originalità comunicativa e per il particolare richiamo ai valori della cultura e della tradizione napoletana, come evidenziato anche nell’attestato conferito dall’Istituto. Uno degli elementi che ha reso il progetto particolarmente innovativo è stato l’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto alla progettazione e alla realizzazione del cortometraggio. Pur non essendo prevista dal bando una specifica sezione dedicata all’intelligenza artificiale, l’I.I.S. “Raffaele Piria” ha scelto di presentare ugualmente il lavoro, ritenendo che l’innovazione rappresentasse un’opportunità per rendere ancora

più efficace la comunicazione di un tema così importante.

La commissione ha saputo cogliere il valore di questa scelta, premiando un progetto nel quale animazione tridimensionale, musica, narrazione e contenuti educativi si fondono in un linguaggio moderno, coinvolgente e inclusivo. Il riconoscimento conferma come l’intelligenza artificiale, quando viene utilizzata con competenza e finalità educative, non sostituisca la creatività umana, ma ne valorizzi le potenzialità, offrendo nuovi strumenti espressivi al servizio della scuola. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito delle attività di Educazione civica e ha trovato il convinto sostegno delle professoresse Pina Donato e Eleonora Contartese.

La dirigente scolastica Maria Rosaria Russo ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso risultato conseguito da Veronica Melidona, sottolineando come ogni traguardo raggiunto dagli studenti rappresenti un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica. Da sempre vicina ai propri alunni, li incoraggia, li sostiene e li sprona a credere nelle proprie capacità, promuovendo una scuola che valorizza il talento, l’impegno e la crescita di ciascuno. Anche in questa occasione ha voluto manifestare personalmente il proprio apprezzamento, confermando l’attenzione che l’Istituto riserva alle esperienze capaci di coniugare innovazione, inclusione e qualità della formazione.

Il risultato ottenuto rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e conferma come la scuola possa essere un luogo di ricerca, sperimentazione e crescita, nel quale le nuove tecnologie, utilizzate in modo responsabile e consapevole, diventano strumenti al servizio della persona, dell’inclusione e della formazione delle nuove generazioni.