Praia a Mare protagonista dell’estate, stagione turistica in crescita | INTERVISTE

A Praia a Mare cresce la soddisfazione tra imprenditori e commercianti per l’andamento della stagione estiva, che sta confermando un trend particolarmente positivo per la cittadina tirrenica. Il dato più rilevante, secondo quanto emerge dal territorio, non riguarda soltanto l’aumento delle presenze, ma soprattutto la trasformazione della composizione del turismo che sceglie Praia a Mare come meta per le proprie vacanze. Accanto al tradizionale turismo di prossimità proveniente dalla Campania, da sempre uno dei bacini principali per la località calabrese, si registra infatti una presenza sempre più consistente di turisti stranieri. Molti di loro, secondo le impressioni raccolte, non si erano mai visti prima nella cittadina tirrenica, segnale di una possibile apertura verso nuovi mercati e di una crescente capacità attrattiva del territorio.

Non solo turismo di prossimità: aumentano i turisti stranieri

La novità più significativa della stagione riguarda proprio la massiccia presenza di turisti stranieri. Un elemento che, per una località come Praia a Mare, rappresenta un passaggio importante nella costruzione di un’offerta turistica più ampia, meno legata esclusivamente ai flussi abituali e più capace di intercettare visitatori provenienti da diverse aree geografiche. Il turismo che si registra in queste settimane appare quindi più diversificato rispetto al passato. Non si parla più soltanto di presenze provenienti dalle regioni vicine, ma di un pubblico che arriva da tutta Italia e anche dal resto d’Europa. Una dinamica che rafforza il ruolo di Praia a Mare nel panorama del turismo calabrese e che alimenta l’entusiasmo tra gli operatori economici locali. Per commercianti e imprenditori, una stagione di questo tipo rappresenta un segnale incoraggiante. L’aumento della presenza turistica, soprattutto quando si traduce in flussi più variegati e continuativi, può incidere direttamente sulle attività del territorio, dalla ristorazione alle strutture ricettive, dai servizi turistici al commercio.

Il ruolo dei Grandi Eventi nella crescita turistica di Praia a Mare

Alla base di questo trend positivo viene indicato il lavoro sinergico portato avanti dal Comune e dalle istituzioni locali e regionali, impegnati negli ultimi anni nell’organizzazione di Grandi Eventi. Una strategia che, secondo quanto emerge, sta contribuendo a cambiare il volto di Praia a Mare e a rafforzarne l’immagine come destinazione turistica. Gli eventi, in questo contesto, non vengono letti soltanto come singoli appuntamenti di intrattenimento, ma come parte di una più ampia programmazione politica e territoriale. L’obiettivo è quello di rendere la città più attrattiva, capace di richiamare visitatori e di generare attenzione oltre i confini regionali. La presenza di appuntamenti di richiamo può infatti incidere sulla percezione esterna della località, favorendo la promozione del territorio e contribuendo a consolidare la reputazione di Praia a Mare come meta viva, dinamica e in grado di offrire esperienze durante tutta la stagione estiva.

Una svolta politica e programmatica che premia il territorio

Il risultato di questa impostazione viene descritto come il frutto di una svolta politica e programmatica. Una direzione che, negli ultimi anni, avrebbe puntato a rafforzare l’identità turistica della cittadina, valorizzando la collaborazione tra amministrazione comunale, istituzioni del territorio e Regione. Il dato che emerge con maggiore forza è la capacità di attrarre un turismo più ampio e articolato. La stagione in corso non appare più legata esclusivamente a un bacino tradizionale, ma si apre a una platea più vasta, composta da visitatori provenienti da tutta Italia e dal resto d’Europa. Questo cambiamento viene accolto con favore dal tessuto economico locale, che vede nella crescita delle presenze un’opportunità concreta per rafforzare le attività e consolidare il ruolo della città nel mercato turistico. Per Praia a Mare, la sfida sarà trasformare questo andamento positivo in una prospettiva stabile e duratura.

L’entusiasmo di commercianti e imprenditori per la stagione estiva

La soddisfazione di commercianti e imprenditori è uno degli elementi centrali del racconto di questa stagione. Il clima che si respira nella cittadina tirrenica è quello di una comunità economica che osserva con attenzione e ottimismo l’evoluzione dei flussi turistici. L’arrivo di nuovi visitatori, la maggiore presenza di turisti stranieri e il rafforzamento dell’offerta legata ai Grandi Eventi rappresentano fattori che alimentano aspettative positive per il presente e per il futuro. Il turismo, in una realtà come Praia a Mare, non è soltanto un settore economico, ma un motore fondamentale per l’intero territorio. La crescita delle presenze può generare ricadute su diversi comparti, contribuendo a dare impulso alle attività commerciali, alla ristorazione, all’ospitalità e ai servizi collegati all’accoglienza. È proprio su questa capacità di creare benefici diffusi che si misura la portata reale di una stagione turistica definita da molti come particolarmente positiva.

Le voci dal territorio raccolte da StrettoWeb

A raccontare il clima di entusiasmo che si vive a Praia a Mare sono anche le voci dei protagonisti raccolte ai microfoni di StrettoWeb dal reporter Graziano Tomarchio. Imprenditori e commercianti restituiscono il quadro di una località che sta vivendo una fase di crescita e che vede nella stagione estiva in corso un momento significativo per il proprio percorso turistico. Le impressioni raccolte confermano la percezione di un cambiamento in atto. Praia a Mare non appare più soltanto come una destinazione legata a un turismo tradizionale e di prossimità, ma come una località sempre più capace di richiamare visitatori nuovi, anche dall’estero. In questo scenario, l’entusiasmo degli operatori locali diventa un indicatore importante. Non si tratta soltanto di registrare numeri o presenze, ma di cogliere il sentimento di chi vive quotidianamente il territorio e osserva da vicino gli effetti della stagione sulle attività economiche e sulla vita cittadina.