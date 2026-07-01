Praia a Mare, il sindaco De Lorenzo su bilancio di mandato e futuro politico: “a settembre deciderò se ricandidarmi” | INTERVISTA

A quattro anni dall’inizio del suo mandato amministrativo, il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo è tornato a parlare della guida della città, tracciando un bilancio dell’attività svolta e guardando al futuro politico ormai sempre più vicino. L’occasione è stata l’intervista rilasciata al reporter Graziano Tomarchio per StrettoWeb, durante la quale il primo cittadino ha affrontato i temi legati all’amministrazione comunale e al percorso intrapreso fino a questo momento. Il confronto ha assunto un peso politico particolare perché arriva in una fase ormai decisiva della consiliatura. Le elezioni comunali sono infatti distanti solo un anno e il dibattito sul futuro della coalizione che sostiene l’attuale amministrazione inizia inevitabilmente a entrare nel vivo. In questo contesto, le parole del sindaco vengono osservate con attenzione non solo dai cittadini, ma anche dagli avversari politici e dagli stessi alleati.

Le elezioni comunali si avvicinano: cresce l’attesa per le scelte di De Lorenzo

Il tema del futuro politico di Antonino De Lorenzo è diventato uno dei punti centrali dell’intervista. Dopo quattro anni alla guida della città, il sindaco si trova davanti a una fase di verifica naturale: da un lato il bilancio dell’azione amministrativa, dall’altro la prospettiva di una possibile nuova candidatura. Con le comunali ormai all’orizzonte, ogni dichiarazione del primo cittadino assume un significato particolare. La domanda che interessa maggiormente l’opinione pubblica riguarda infatti la continuità o meno dell’esperienza amministrativa in corso. La coalizione sarà riproposta? Il sindaco sceglierà di guidarla ancora? Oppure si aprirà una nuova fase politica? Sono interrogativi che, a un anno dal voto, iniziano a pesare sul confronto pubblico. Ed è proprio su questo punto che l’intervista ha registrato il passaggio politicamente più rilevante.

La domanda diretta: “ma lei si ricandida?”

A catalizzare l’attenzione è stata la domanda diretta posta da Graziano Tomarchio al sindaco Antonino De Lorenzo. Il reporter ha scelto di andare subito al cuore del dibattito politico, chiedendo senza giri di parole: “ma lei si ricandida?”. Una domanda semplice, ma decisiva, soprattutto in un momento in cui il calendario politico inizia ad avvicinarsi alla prossima scadenza elettorale. La ricandidatura del sindaco rappresenterebbe infatti un passaggio centrale per definire gli equilibri della coalizione, le strategie dei gruppi politici e il confronto con gli avversari. La risposta di De Lorenzo non si è fatta attendere, ma non ha sciolto definitivamente il nodo.

La risposta del sindaco Antonino De Lorenzo: “a settembre vedremo”

Alla domanda sulla possibile ricandidatura, il sindaco Antonino De Lorenzo ha risposto: “a settembre vedremo”. Una frase breve, ma politicamente significativa. Il primo cittadino non ha chiuso la porta a una nuova candidatura, ma allo stesso tempo non ha voluto ufficializzare alcuna decisione. La scelta viene dunque rinviata a settembre, mese che potrebbe diventare decisivo per comprendere il futuro della coalizione e il percorso verso le prossime elezioni comunali.

De Lorenzo ed il bilancio amministrativo

L’intervista concessa dal sindaco Antonino De Lorenzo a Graziano Tomarchio si colloca quindi in un momento di passaggio. Il primo cittadino ha fatto il punto sulla guida della città a quattro anni dall’inizio del mandato, ma inevitabilmente lo sguardo si è spostato anche sul prossimo appuntamento elettorale.