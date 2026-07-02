Praia a Mare capitale del Beach Soccer: pronti dieci giorni di gare con 32 squadre da tutta Italia

Praia a Mare torna protagonista del grande Beach Soccer nazionale. Oggi, alle 17.30, presso la Sala Convegni – TH Praia a Mare – Borgo di Fiuzzi Resort & Spa, la FIGC Lega Nazionale Dilettanti organizza la conferenza stampa di presentazione della quarta tappa del Beach Soccer Tour 2026, appuntamento che riporterà il grande Beach Soccer nazionale sulla costa tirrenica calabrese. Dal 3 al 12 luglio, la Beach Arena Punto Cuore, allestita sul Lungomare Sirimarco presso il Lido Mambo, ospiterà uno dei momenti più intensi della stagione, con tre competizioni ufficiali e trentadue società provenienti da tutta Italia pronte a contendersi punti, trofei e prestigio.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il programma agonistico della tappa, le attività istituzionali e promozionali, le iniziative dedicate al territorio e le principali novità organizzative dell’evento. Interverranno alla conferenza stampa:

Antonino De Lorenzo , Sindaco di Praia a Mare

, Sindaco di Praia a Mare Saverio Mirarchi , Presidente FIGC Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria

, Presidente FIGC Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria Eulalia Micheli , Assessore allo Sport della Regione Calabria

, Assessore allo Sport della Regione Calabria Davide Mugnai , District Manager Q8 Sud Italia

, District Manager Q8 Sud Italia Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC – Lega Nazionale Dilettanti

Sono inoltre previsti interventi dalla platea di Giorgio De Rosa, Presidente ASD Digiesse PraiaTortora e promoter della manifestazione, Salvatore D’Augello, componente del Consiglio del Dipartimento Beach Soccer FIGC-LND, e Gennaro D’Isanto, Capo Area Distretto Sud Q8.

Il programma della tappa

Il calendario della tappa prevede tre momenti agonistici distinti:

3 – 5 luglio : Serie A Q8 – Poule Promozione

: Serie A Q8 – Poule Promozione 7 – 10 luglio : Coppa Italia Q8 Under 20

: Coppa Italia Q8 Under 20 10 – 12 luglio: Serie A Q8 – Poule Scudetto

Trentadue squadre saranno protagoniste: per dieci giorni Praia a Mare ospiterà il meglio del Beach Soccer italiano. Per la Coppa Italia Q8 Under 20 parteciperanno: Genova, MG Media Eboli, Icierre Lamezia, Napoli, Lazio, Lenergy Pisa, Sambenedettese, Roma, Terracina, Futsal Vasto, Ecoris Viareggio, We Beach Catania. Per la Serie A Q8 – Poule Scudetto saranno in campo: Cagliari, Città di Milano, Genova, Icierre Lamezia, Napoli, Naxos, Lenergy Pisa, Sambenedettese, Ecoris Viareggio, We Beach Catania. Per la Serie A Q8 – Poule Promozione parteciperanno: Bologna, Brancaleone, Faventia, Gladiators Viareggio, Roma, Sakro Crotone, Sicilia, Stella del Mare, Terracina, Vastese.

Dirette streaming, Sky Sport e contenuti digitali

Il Beach Soccer Tour 2026 continua il proprio percorso di crescita anche sul piano della comunicazione. Tutte le gare dei quarti di finale, semifinali e finale della Coppa Italia Q8 Under 20, insieme a quattordici partite della Serie A Q8, sette della Poule Scudetto e sette della Poule Promozione, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Il racconto della tappa proseguirà inoltre attraverso uno speciale dedicato, disponibile on demand su Sky Sport, che raccoglierà immagini, highlights e i momenti più significativi della manifestazione.

Ad accompagnare il pubblico durante tutta la manifestazione sarà Radio Q8, presenza ufficiale del Tour, con musica, animazione, approfondimenti e collegamenti dedicati al racconto quotidiano della manifestazione. L’esperienza del Beach Soccer continuerà inoltre sui canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti attraverso risultati in tempo reale, interviste, highlights, backstage, fotografie e contenuti esclusivi pubblicati sul sito beachsoccer.lnd.it e sul profilo Instagram @serieabeachsoccer.