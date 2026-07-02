Praia a mare, cambiano i flussi turistici: “non più solo dalla Campania. Qui il turismo è migliorato” | VIDEO

“Comunque il turismo campano per noi è molto prezioso, è un turismo di vicinato, chiamiamolo così, ed è la base su cui fondiamo i nostri flussi. Però da qualche anno a questa parte, grazie anche agli investimenti della regione Calabria, ma anche a delle politiche mirate della nostra amministrazione, abbiamo visto che la qualità turistica è migliorata e i flussi sono più variegati. Mentre prima il turismo straniero si vedeva soltanto a inizio stagione o a fine stagione, oggi lo possiamo vedere durante tutti i giorni della stagione”. Ad affermarlo, ai microfoni di Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, è un imprenditore di Praia a Mare, che spiega come siano cambiati i flussi turistici nella cittadina estiva cosentina.

“Questa è una grande novità ed è una cosa molto molto positiva, perché avendo turisti di diversa natura e di diverse provenienze, comunque è necessario avere dei servizi turistici in grado di accogliere questa tipologia turistica e di soddisfarla. Ritengo che Praia questo lo può fare, abbiamo fatto un ottimo mese di giugno con dei flussi molto molto importanti. Ci approcciamo al mese di luglio-agosto sperando che le cose vadano bene, ma speriamo che le cose vadano ancora meglio per settembre-ottobre” aggiunge l’imprenditore. Di seguito l’intervista completa.