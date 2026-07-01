Potenza, esperienza e qualità: Matheus Motzo è il nuovo opposto della Sviluppo Sud Palmi

La Sviluppo Sud Palmi è lieta di annunciare l’ingaggio di Matheus Motzo, opposto classe 1999, che vestirà la maglia gialloblù nella stagione sportiva 2026/2027. Un acquisto di assoluto spessore che conferma le ambizioni del club del patron Pino Carbone, deciso a proseguire nella costruzione di un roster competitivo, ricco di qualità ed esperienza, in vista del prossimo campionato di Serie A2. Nato a São Caetano do Sul, in Brasile, e cresciuto pallavolisticamente in Italia, Motzo porta con sé un curriculum di altissimo livello. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Club Italia, Pool Libertas Cantù, Kemas Lamipel Santa Croce, Cucine Lube Civitanova ed Evolution Green Aversa, collezionando presenze tra Serie A2 e SuperLega e affermandosi come uno degli opposti più affidabili e incisivi del panorama nazionale.

I numeri raccontano il valore dell’atleta: 3.147 punti realizzati in carriera nei campionati di Serie A rappresentano il biglietto da visita di un giocatore capace di fare la differenza grazie a potenza, continuità e personalità. A questo si aggiunge il prestigioso percorso con le Nazionali giovanili azzurre, culminato con l’argento ai Campionati del Mondo Under 21.

Queste le prime parole del nuovo opposto gialloblù: “sono davvero molto contento di poter giocare per Palmi. Fin dal primo contatto ho percepito la serietà della società, l’organizzazione e la bontà del progetto. Ho avuto subito sensazioni molto positive e non ho avuto dubbi nello sposare questa nuova sfida. Arrivo da una stagione complicata, anche a causa di un infortunio, e il fatto che la società abbia creduto in me fin da subito mi ha dato ancora più motivazione. Ho tanta voglia di tornare in campo, lavorare e dare il massimo per questa maglia. Credo che sia stata costruita una squadra con le qualità per essere competitiva. Ci sarà tanto da lavorare, ma sono convinto che possiamo fare un campionato importante. Ai nostri tifosi voglio dire che non vedo l’ora di conoscerli. Ho sempre visto Palmi come una piazza calda e appassionata: insieme possiamo creare un ambiente straordinario e toglierci grandi soddisfazioni“.

L’arrivo di Matheus Motzo rappresenta un tassello di assoluto valore nel mosaico costruito dalla dirigenza gialloblù. Un atleta nel pieno della maturità sportiva, con esperienza ai massimi livelli, qualità offensive di prim’ordine e una mentalità vincente, pronto a mettere il proprio talento al servizio della squadra. La Sviluppo Sud Palmi dà il più caloroso benvenuto a Matheus Motzo, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di emozioni e successi.