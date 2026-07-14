Poste Italiane dedica tre annulli e un folder al Vinitaly and the City di Sibari

In occasione della terza edizione di “Vinitaly and the City”, che si terrà dal 17 al 19 luglio 2026 a Sibari (Cs), Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo per ciascuna giornata dell’evento con la dicitura: “Vinitaly and the City – Calabria in wine – 17.7.2026 – 87011 Sibari Stazione (Cs)”. Per l’occasione verrà anche presentato un folder dedicato contenente cartoline, francobolli e annulli filatelici.

Gli annulli, richiesti dall’Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese), saranno disponibili tutti e tre i giorni della manifestazione presso la postazione di Poste Italiane che verrà allestita all’interno del Parco Archeologico di Sibari. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.