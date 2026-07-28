Poste italiane: annullo filatelico dedicato ai 50 anni di radio Roccella

In occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita di Radio Roccella, il prossimo 29 luglio Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura: “50 anni di musica e passione – 29.7.2026 – 89047 Roccella Jonica (Rc)”. L’annullo, richiesto dall’associazione culturale R.T.R., sarà disponibile dalle ore 17 alle ore 20 nello stand di Poste Italiane che verrà allestito presso Largo Colonne a Roccella Jonica.

Il 28 luglio, inoltre, sarà emesso un francobollo celebrativo per il 50° anniversario della radio e delle tv locali per la serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano”. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.