Ponte sullo Stretto, Salvini al Cda della società: “opera strategica per l’intero Paese”

Il Ponte sullo Stretto di Messina viene indicato come uno degli interventi destinati a trasformare il sistema dei collegamenti tra Calabria e Sicilia, attraverso una rete di trasporti più rapida e sostenibile. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato all’apertura dei lavori del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, facendo il punto sul progetto insieme ai vertici aziendali. Il vicepremier ha presenziato all’avvio della riunione del Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina, presieduto da Maurizio Basile. Durante l’incontro, Salvini ha ribadito l’importanza attribuita dal Governo alla realizzazione dell’infrastruttura e ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla società guidata dall’amministratore delegato Pietro Ciucci. L’obiettivo prioritario, secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta quello di realizzare un’opera capace di qualificare positivamente l’intero Paese.

Un sistema di trasporti più rapido e sostenibile

Il Ponte sullo Stretto è destinato, secondo il comunicato, a dare vita a un sistema di trasporti sostenibile, in grado di migliorare gli spostamenti tra le due sponde e di ridurre i tempi necessari per il trasferimento di persone e merci. L’infrastruttura dovrebbe contribuire a snellire il traffico merci e a rendere più veloci gli spostamenti di milioni di persone, con un minore impatto sull’ambiente rispetto all’attuale sistema di attraversamento dello Stretto.

L’obiettivo di rilanciare Calabria e Sicilia

Tra le finalità indicate figura anche il rilancio delle potenzialità socioeconomiche della Calabria e della Sicilia. Il collegamento stabile viene presentato come uno strumento per rafforzare la mobilità, migliorare l’accessibilità dei territori e favorire una maggiore integrazione delle due regioni con il resto del Paese. La realizzazione del Ponte, nelle intenzioni illustrate dal Ministero, non avrebbe dunque una funzione esclusivamente infrastrutturale, ma dovrebbe produrre conseguenze positive anche sul piano economico e sociale.

Salvini fa il punto con Pietro Ciucci

La partecipazione di Matteo Salvini ai lavori del Consiglio di amministrazione ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto con l’amministratore delegato Pietro Ciucci sul percorso della società e sul progetto del collegamento stabile. Il ministro ha manifestato apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla Stretto di Messina, ribadendo la centralità di un’opera considerata strategica non soltanto per il Mezzogiorno, ma per l’intero sistema nazionale dei trasporti.