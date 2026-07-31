Ponte sullo Stretto, Morelli: “entro settembre la nuova delibera Cipess, in un anno ci siamo”

“In un anno ci siamo: l’auspicio è che la nuova delibera del Cipess sia approvata entro fine settembre e da lì, a cascata, tutti gli iter”. Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica e segretario del Cipess, intervistato ad AdnTalks dal direttore Davide Desario, parlando della road map del Ponte sullo Stretto di Messina. L’opera, ha sottolineato Morelli, “è interesse di tutti gli italiani, dell’intero Paese, soprattutto del Sud perché è uno strumento che potrà permettere la ‘primavera’ del Meridione. La contrapposizione riportata sui giornali non esiste: l’Unione europea ha inserito il Ponte nelle principali direttrici Ue, le arterie di trasporto. L’Europa – ha evidenziato Morelli – vuole il Ponte”.