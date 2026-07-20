Ponte sullo Stretto, La Russa: “è un’aspirazione storica della Sicilia ma ne parlava già mio padre”

“Non so se è stato ideologizzato il Ponte di Messina, e se qualcuno lo ha fatto ha sbagliato. So che mio padre, nato nel 1913, mi diceva che suo padre, nato nell’Ottocento da ragazzo gli aveva detto ‘Stanno per costruire il Ponte tra Messina e Reggio Calabria’. Parlare di qualcuno che se lo è inventato per motivi ideologici mi sembra inesatto, è una aspirazione siciliana che c’è sempre stata. Noi amiamo essere circondati dal mare, ma abbiamo l’aspirazione di unirci agli altri. Trovo incomprensibile chi dice che manca tutto e fanno il Ponte, non si capisce che è una spinta forte secondo me all’emancipazione economica ulteriore della Sicilia. Che già questo governo sta cercando di mettere in campo”. Lo ha detto Ignazio La Russa intervenendo sabato all’evento Ecr a Catania.