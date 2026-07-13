Ponte sullo Stretto, il Mit: dialogo positivo con l’Ue su appalti e tutela ambientale

Dall’incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il ministro Matteo Salvini e i vertici di Stretto di Messina Spa “è emerso che le interlocuzioni tra il governo italiano e l’Unione Europea proseguono positivamente sia per quanto riguarda la direttiva habitat che per la direttiva contratti pubblici relativamente al rispetto del noto limite del 50% del valore del contratto”. Lo rende noto il Mit in una nota. Il ministero sottolinea che “è stato esaminato anche l’esito del dialogo avviato da oltre un anno su entrambi i dossier, rispetto ai quali non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di avvio di una procedura di infrazione”. “È stato ribadito – ha proseguito il ministero -, come gli uffici del Mit, insieme al Mase, siano al lavoro per fornire alla Commissione i dati integrativi richiesti in materia ambientale, tenuto anche conto che il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina nel 2025 ha completato positivamente la procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via)“