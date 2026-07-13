Polizia Locale di Misterbianco: controlli a tappeto su sicurezza stradale, ambiente e abusivismo

La Polizia Locale di Misterbianco intensifica azioni e controlli sul territorio, conseguendo importanti risultati nei settori della sicurezza stradale, della tutela ambientale e del contrasto all’abusivismo. Lo rende noto l’Amministrazione comunale, sulla base dei dati elaborati dal Corpo guidato dal comandante Saverio Virgilio e dal vice comandante Santina Caffo. Sul fronte ambientale sono stati effettuati 27 controlli, individuate 5 discariche abusive e svolti 27 interventi, con sanzioni per abbandono di rifiuti e numerosi accertamenti per il mancato rispetto dell’ordinanza comunale sulla prevenzione degli incendi. Tra gli interventi più significativi figura il sequestro di un’area di circa 5.000 metri quadrati adibita a discarica abusiva, con il deferimento del responsabile all’Autorità Giudiziaria per violazione del D.Lgs. 152/2006.

Nel periodo marzo-giugno sono state effettuate 12 postazioni di controllo nei punti nevralgici

Nel periodo marzo-giugno sono state effettuate 12 postazioni di controllo nei punti nevralgici, con circa 1.700 veicoli verificati, 1.606 sanzioni elevate, 13 patenti ritirate, 34 incidenti rilevati e il sequestro di circa 100 veicoli privi di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada. I controlli, intensificati soprattutto nei fine settimana, hanno consentito di accertare anche violazioni per guida senza patente, mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza, con il ritiro di una patente nell’ultimo weekend.

Proseguono i controlli sulle attività commerciali

Proseguono inoltre i controlli sulle attività commerciali, con 21 verifiche, 9 violazioni accertate e 8 sanzioni, tra cui quelle elevate per esercizio abusivo di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio. L’attività della Polizia Locale ha riguardato anche il contrasto al randagismo, con 28 interventi, 18 animali recuperati e 2 sanzioni elevate. Dal mese di giugno il Corpo è stato inoltre dotato di nuove radiotrasmittenti veicolari e portatili con sistema GPS per il coordinamento in tempo reale delle pattuglie ed è stato ripristinato il servizio serale tre volte a settimana, con controlli fino alle ore 24.

“In questi anni – afferma il sindaco Marco Corsaro – abbiamo dato seguito a un rafforzamento a tutto campo della nostra Polizia Locale, con l’obiettivo di mettere il Corpo nelle condizioni di operare al meglio in una grande città come Misterbianco. Da ultimo, a partire dallo scorso 1 luglio, sono entrati in servizio altri cinque nuovi agenti, ulteriore conferma di come l’Amministrazione comunale stia mantenendo l’impegno a investire concretamente su sicurezza e legalità”. “Ringrazio il comandante Virgilio, il vice comandante Caffo e tutti gli operatori della Polizia Locale – dichiara l’Assessore alla Polizia Locale, Alessio Strano – per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e spirito di servizio, a tutela dell’ordine pubblico e quindi dei cittadini di Misterbianco. I controlli continueranno con la stessa determinazione perché il rispetto delle regole è una garanzia per tutti i cittadini”.