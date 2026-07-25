Politiche del lavoro, l’esultanza di Calabrese sul Programma GOL: “oltre 66mila persone oggi hanno un contratto”

“I dati del Ministero al 30 giugno 2026 sul Programma GOL, analizzati da Sviluppo Lavoro Italia, certificano che la Calabria è oggi tra le prime Regioni d’Italia per l’efficacia e la concretezza delle politiche attive del lavoro. È un risultato straordinario che premia un lavoro di squadra intenso e rigoroso, portato avanti in questi tre anni da quando ho l’onore di guidare l’Assessorato al Lavoro. Eravamo bollino rosso tra le ultime regioni e dopo un intenso percorso sono stati profilati oltre 200 mila beneficiari. Abbiamo superato tutti i target ministeriali, abbattendo ogni previsione: siamo al 117% per gli utenti presi in carico (oltre 160 mila persóne), al 110% per i percorsi formativi e ad un eccezionale 179% sulle competenze digitali, con più di 27 mila cittadini formati”. Così l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

“Ma il dato che mi riempie più di orgoglio e che dà il senso vero della nostra missione sono le 66.232 persone che, dopo aver beneficiato del Programma GOL, oggi hanno un contratto di lavoro dipendente attivo. Non parliamo solo di formazione o di meri adempimenti burocratici ma di oltre 66 mila famiglie calabresi a cui abbiamo dato una risposta concreta e una prospettiva di futuro reale”.

“Questo successo eccezionale è il frutto di una visione strategica e di un impegno corale. Desidero rivolgere un plauso sentito e riconoscente a tutto il personale del Dipartimento Lavoro e alla rete dei nostri Centri per l’Impiego (CPI): con competenza, dedizione e uno straordinario spirito di servizio, sono diventati un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e per il tessuto produttivo della nostra regione. Tre anni fa avevamo promesso di cambiare passo. Oggi i numeri dimostrano che la rotta è quella giusta e che, lavorando insieme, la Calabria sa essere un modello d’eccellenza in Italia”.