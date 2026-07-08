Polistena, venerdì la cerimonia di inaugurazione della Villa delle Giare e l’intitolazione delle vie a Cannatà e Tornatora

Il Comune di Polistena inaugura Villa delle Giare venerdì 10 luglio, alle ore 18.00. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si svolgerà all’interno del nuovo spazio pubblico, pensato come luogo di incontro, socialità e fruizione per la comunità. L’iniziativa rappresenta un momento significativo per la città, che restituisce ai cittadini un’area riqualificata e dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla vita collettiva.

Intitolazione delle vie a Domenico Cannatà e Mario Tornatora

Nel corso della manifestazione è prevista anche l’intitolazione di vie a Domenico Cannatà e Mario Tornatora. Si tratta di un passaggio centrale dell’evento, che affianca all’inaugurazione della villa un momento di memoria pubblica e riconoscimento civile. L’intitolazione inserisce i nomi di Domenico Cannatà e Mario Tornatora nella toponomastica cittadina, rafforzando il legame tra la storia della comunità e gli spazi urbani di Polistena.

Gli interventi previsti durante la cerimonia

Alla cerimonia interverranno Michele Tripodi, sindaco di Polistena, Don Pino Demasi, parroco e referente territoriale di Libera, Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera, e Silvia Ventra, presidente dell’associazione Piana Libera. La presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo associativo e di Libera dà all’iniziativa un valore non solo amministrativo, ma anche sociale e civile, nel segno della memoria e della partecipazione.

Le testimonianze dei familiari

Il programma prevede anche momenti di testimonianza. Interverranno Matteo Luzza, dell’associazione familiari vittime di mafia, Marino Cannatà, figlio di Domenico Cannatà, e Matilde Bartolo, familiare di Mario Tornatora. Le testimonianze accompagneranno il momento dell’intitolazione, contribuendo a restituire alla comunità il significato umano e civile dei nomi scelti per le vie.

Proiezione del docufilm “Finché esiste il ricordo”

A conclusione della manifestazione sarà proiettato il docufilm sulla vita di Mario Tornatora, dal titolo “Finché esiste il ricordo”. Il lavoro è di Maurizio Marzolla e Maria Tarzia ed è prodotto dall’associazione Y Cassiopea ETS. La proiezione chiuderà la giornata con un ulteriore momento dedicato alla memoria e alla condivisione.