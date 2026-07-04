Polistena, tutto pronto per la 18ª edizione de “La Notte dei Giganti”

C’è una notte in cui la tradizione prende vita, i tamburi fanno vibrare il cuore della città e i Giganti tornano a danzare. È La Notte dei Giganti, l’evento simbolo dell’estate polistenese, che domenica 12 luglio 2026 celebrerà la sua 18ª edizione, confermandosi come la più grande manifestazione dedicata ai Giganti della tradizione popolare calabrese. Ideata e organizzata dall’Associazione Culturale “Arlecchino e Pulcinella”, che ne detiene i diritti esclusivi, la manifestazione è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione economica e logistica del Comune di Polistena, oltre al fondamentale sostegno dei Social Partner e dei Local Partner.

Anche quest’anno Polistena diventerà il palcoscenico di uno spettacolo unico nel suo genere. Oltre 30 coppie di Giganti, provenienti da ogni angolo della Calabria e selezionate attraverso apposito bando, sfileranno accompagnate dal suono travolgente di centinaia di tamburi e grancasse, dando vita a una grande festa collettiva che coinvolgerà cittadini e visitatori fino a notte fonda.

Le strade, le piazze e i vicoli del centro storico saranno attraversati dai colori, dalla musica e dalle antiche danze dei Giganti, trasformando l’intera città in un museo vivente delle tradizioni popolari, dove folklore, identità e spettacolo si fondono in un’esperienza capace di emozionare migliaia di persone.

Il programma prenderà il via alle ore 19:00 con il raduno delle coppie di Giganti su Viale Italia. Da qui partirà il corteo verso Piazza della Repubblica, dove i Giganti resteranno in esposizione fino alle 21:30. Sarà questo il momento in cui inizierà ufficialmente La Notte dei Giganti 2026: una lunga festa itinerante che accompagnerà il pubblico fino al tradizionale e suggestivo gran finale sul Piazzale Trinità, previsto dopo la mezzanotte.

La manifestazione rappresenta molto più di uno spettacolo folkloristico. È un impegno concreto nella tutela e nella valorizzazione di un patrimonio culturale tramandato da generazioni, mantenendo viva la secolare tradizione del ballo dei Giganti nei giorni dedicati alla Madonna dell’Itria, venerata nella chiesa settecentesca che domina il panoramico Piazzale Trinità.

I protagonisti della festa sono Mata e Grifone, figure leggendarie appartenenti all’antica tradizione calabrese. La loro storia affonda le radici nel periodo in cui le coste della Calabria erano teatro delle incursioni saracene, trasformando il ricordo storico in un patrimonio di racconti, simboli e ritualità che ancora oggi continua a vivere attraverso il folklore.

Il loro ballo è un autentico rito collettivo: una danza di corteggiamento che racconta l’incontro, la ricerca e il trionfo dell’amore. Le infinite giravolte, il progressivo avvicinarsi dei due Giganti fino al vorticoso abbraccio finale e il ritmo incessante di tamburi e grancasse regalano uno spettacolo di straordinaria intensità, capace di coinvolgere il pubblico e trasmettere tutta la forza della tradizione popolare.

Da diciotto edizioni La Notte dei Giganti è molto più di una festa: è un patrimonio condiviso, un momento di identità collettiva e un viaggio nella memoria della Calabria. Ogni anno richiama migliaia di visitatori, contribuendo a promuovere il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni ben oltre i confini regionali.

Il 12 luglio 2026 Polistena tornerà a essere la capitale dei Giganti. Una notte di emozioni, musica, storia e folklore che continua a rinnovarsi senza perdere la propria anima.

Quando i tamburi iniziano a battere, la tradizione si rimette in cammino. Il 12 luglio lasciati travolgere dalla magia de La Notte dei Giganti