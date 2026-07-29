Polistena, l’Associazione “Civicamente” pronto a consegnare i lavori eseguiti all’ospedale

Nuovi interventi e dotazioni per rendere più accoglienti e funzionali alcuni degli ambienti dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. Domani, giovedì 30 luglio 2026 alle ore 12:30, l’associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà procederà alla consegna ufficiale dei lavori realizzati a sostegno del blocco operatorio e dei reparti di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria. L’iniziativa è nata dall’ascolto delle esigenze della struttura sanitaria e dalla volontà dell’associazione di offrire un contributo concreto al miglioramento degli spazi ospedalieri, con particolare attenzione alle necessità dei pazienti, delle famiglie e degli operatori sanitari. Gli interventi hanno riguardato la tinteggiatura delle scale e delle sale d’attesa del blocco operatorio e dei due reparti interessati.

Tra le novità realizzate figura anche un sistema di illuminazione a LED con un fiocco rosa o azzurro, pensato per salutare simbolicamente ogni nuova nascita all’interno dell’ospedale. L’associazione consegnerà inoltre due poltrone relax e un televisore destinato alla sala d’attesa, con l’obiettivo di migliorare il comfort degli utenti durante la permanenza nella struttura. Le opere rappresentano, secondo CivicaMente, un esempio di come la collaborazione, la partecipazione e la solidarietà possano tradursi in azioni concrete a beneficio di luoghi fondamentali per l’intera comunità. Un ringraziamento è stato rivolto a Prestileo Giocattoli e Mari Serre S.r.l., le cui donazioni hanno consentito la realizzazione dell’iniziativa.

L’associazione ha infine ribadito la volontà di continuare a operare sul territorio, trasformando le idee in interventi concreti e ponendo al centro la persona, la dignità, la salute e il bene comune. Prendersi cura dell’ospedale, sottolinea CivicaMente, significa infatti contribuire al benessere dell’intera comunità.